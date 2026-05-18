Gilberto Cont sindaco a Cimone, Matteo Nicolussi Castellan a Luserna

Dopo dopo uno e due anni di commissariamento i due comuni trentini hanno un nuovo primo cittadino

Trento – In seguito ad un periodo di commissariamento, il comune di Luserna torna ad avere un sindaco. Il nuovo primo cittadino è Matteo Nicolussi Castellan. Unico candidato, il neosindaco ha ottenuto 136 preferenze sui 140 voti espressi. Superati dunque i due quorum richiesti in caso di candidato unico, quello della percentuale dei votanti e quello dei voti al candidato.

Dopo un commissariamento lungo un anno, per una manciata di sette voti il nuovo sindaco di Cimone è Gilberto Cont. Con la lista Cimone ricominciamo insieme ha ottenuto il 50,28% dei voti contro il 49, 22% dell’altra candidata Federica Zanotelli.