Elezioni comunali, a Lamon Davide Maria Pante batte le due ex prime cittadine

Il candidato di “Lamon al centro” si è imposto con il 47,27% (735 voti) contro il 38,97 di Malacarne e il 13,76 di Noventa. In campagna elettorale aveva annunciato nuove collaborazioni con Primiero e Tesino

Lamon (Belluno) – Vince il rinnovamento a Lamon nel Bellunese a breve distanza dal vicino Trentino con il quale ha dialogato durante la campagna elettorale, incontrando i primi cittadini delle due zone. Davide Maria Pante batte le due ex prime cittadine in campo: Noventa e Malacarne. Ha 49 anni, ed è imprenditore edile e del commercio il nuovo sindaco. E’ il protagonista del rilancio dello storico albergo ristorante Ponte Serra, tornato a nuovo dopo il disastroso incendio del 2022. Il suo impegno nella comuntà lamonese dura da sempre: è già stato assessore e consigliere comunale. Già presidente di associazioni sportive, culturali e turistiche, è inoltre membro della Confcommercio Bellunese.

In squadra con lui, erano presenti molti volti noti del lamonese: Maurizio Bee ex tecnico comunale, Francesca Corrente operatore sociosanitario ed estetista, Agostino Faoro operaio in pensione, Giuseppe Gaio consulente commerciale, Lucio Malacarne imprenditore, Gino Pante commerciante pensionato, Mario Toigo operaio pensionato, Aurora Tollardo commerciante, Alfonso Tollardo geologo e Tullio Tommasini impiegato pensionato. In campagna elettorale ha annunciato nuove collaborazioni con Primiero e Tesino.

I dati delle elezioni comunali a Lamon. Elettori: 4.111 | Votanti: 1.600 (38,92%) | Schede nulle: 33 – Schede bianche: 12 – Schede contestate: 0

In breve

A Gosaldo (Bl) eletto Stefano Da Zanche. Gosaldo (Belluno) il sindaco eletto è Stefano Da Zanche, della lista Viviamo Gosaldo, con il 77,93%, pari a 233 voti, che supera Morena Dal Don (Gosaldo sempre con voi) con il 22,07% (66 voti).