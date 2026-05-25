Elezioni Comunali Elezioni amministrative 2026, centrodestra avanti a Venezia

Oltre 6 milioni e 600mila cittadini chiamati a esprimere il proprio voto per un totale di 895 Comuni. Affluenza in calo di quasi 5 punti al 60,06%. Tra i Comuni veneti l’affluenza più alta si è registrata nei Comuni veronesi (57,08%), mentre nel Bellunese ha votato solo il 45,5%

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NordEst (Adnkronos) – Si riduce, il distacco del candidato del centrodestra a sindaco di Venezia, Simone Venturini, dall’esponente del centrosinistra, Andrea Martella. Secondo la quarta proiezione Opinio per la Rai (copertura del campione 33%) Venturini è al 51,5% (-0,4% rispetto alla stima precedente) davanti a Martella al 38,5%.

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Il voto nei Comuni Bellunesi

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Davide Maria Pante eletto sindaco di Lamon (Belluno). Davide Maria Pante (Lamon al Centro) è stato eletto sindaco di Lamon (Belluno) con 735 voti (47,27%), superando Vania Malacarne di Lamon Bene Comune con 606 voti (38,97%) e Ornella Noventa di Officina Comune con 214 voti (13,76%).

A Gosaldo (Bl) eletto Stefano Da Zanche. Gosaldo (Belluno) il sindaco eletto è Stefano Da Zanche, della lista Viviamo Gosaldo, con il 77,93%, pari a 233 voti, che supera Morena Dal Don (Gosaldo sempre con voi) con il 22,07% (66 voti).

Franco del Favero sindaco di Valle di Cadore (Belluno). Franco del Favero (Per Valle e Venas) è stato eletto sindaco di Valle di Cadore (Belluno) dove era l’unico candidato. Ha ottenuto 760 voti.

Mauro Giovanni Schiesaro eletto sindaco di Vigo di Cadore (Belluno). Mauro Giovanni Schiesaro (Vigo di Cadore verso il futuro) è stato eletto sindaco di Vigo di Cadore (Belluno), con 453 voti pari al 55,18%, superando Luca Frescura (Ripartiamo Insieme) che ha avuto 368 voti (44,82%).

Luca Olivotto eletto sindaco di Borca di Cadore (Belluno). Luca Olivotto, con la lista Orizzonte Borca, è stato eletto sindaco di Borca di Cadore (Belluno) con 201 voti (56,78%), superando Bortolo Sala (Insieme per Borca) con 153 voti (43,22%).

A Colle Santa Lucia (Bl) eletto l’unico candidato Paolo Frena. A Colle Santa Lucia (Belluno) è stato eletto sindaco l’unico candidato, Paolo Frena della lista “Auna per Còl”, che ha ottenuto 144 voti.

A Cibiana (Bl) eletto Matteo Posa. A Cibiana di Cadore (Belluno) risulta eletto sindaco Matteo Posa, della lista Salviamo Cibiana, con l’83,15% dei voti (153 preferenze). Il candidato Franco De Zordo (Cibiana resurrezione) ha ottenuto il 9,24% (17 voti) e Maria Teresa Bianchi (Bianchi Sindaco) il 7,61% (14 voti).

A Zoppè di Cadore gli elettori hanno confermato il sindaco uscente Paolo Simonetti, 72 anni, candidato della lista Bronze squerte, che grazie al sostegno della lista alternativa Insieme per Zoppè di Igor Simonetti ha potuto affrontare senza pensieri lo scoglio del quorum.

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