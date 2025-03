Elezioni Comunali 2025 in Trentino: in 82 Comuni su 154 senza scelta. Commissario a Madruzzo, Capriana e Luserna

A Trento 6 candidati per 15 liste, ma Riva i candidati sono 8 in corsa per la fascia tricolore

Trento – Sono 154 i comuni trentini i cui elettori sono chiamati alle urne il prossimo 4 maggio 2025. Alla chiusura di liste e presentazione di candidati la fotografia che emerge è quella di una grande distanza tra cittadinanza e politica. Anche se la situazione cambia di valle in valle. Non mancano i segnali positivi con tante liste di giovani.

In più della metà dei municipi che si rinnoveranno si è presentata una lista soltanto. In tre casi nessuno si è candidato come primo cittadino e pertanto Madruzzo in Valle dei Laghi, Capriana in val di Fiemme e Luserna saranno commissariati. Questa tornata elettorale dunque interesserà solo 154 Comuni su 166, perché a parte i tre nei quali nessuno è riuscito a presentare liste, ci sono altri 9 Comuni (Rovereto, Ala, Mezzolombardo, Predazzo, Caldonazzo, Borgo Chiese, Campodenno, Fiavè, Lona -Lases), si era già votato nel 2024.

Sono quindi 82 su 154 i comuni con un solo candidato sindaco, vuol dire più del 50%, ovvero più di uno su due, senza una competizione. Nelle Giudicarie sono addirittura 18 su 23 municipi, in Val di Non 14 su 22, in Val di Sole 8 su 13. Nella Comunità di Primiero, corsa solitaria in ben 3 municipalità (Canal San Bovo, Mezzano, sagron Mis) su 5.

Il quroum nei piccoli Comuni

Negli 82 Comuni dove c’è un solo candidato, il rischio di astensione è molto elevato. In questo caso gli elettori che non vogliono votare l’unico candidato in campo, possono non andare alle urne, boicottando però le elezioni, visto che la legge elettorale prevede che se non vota almeno il 40% (era il 50% ma è stato abbassato) degli aventi diritto, le elezioni sono da rifare.

La situazione nei Comuni maggiori

Nei 35 centri con più di 3000 residenti, il primo turno sarà decisivo solo qualora il candidato sindaco supererà il 50% dei consensi, altrimenti sarà ballottaggio tra i due candidati più votati. Infine, tra le curiosità, non è Trento (sei in corsa) il centro con il maggior numero di candidati alla carica di sindaco ma Riva del Garda, con ben otto.