‘Electrolux dimezza la produzione, annunciati 1.700 esuberi’. I sindacati: ‘Sciopero nazionale’

L’annuncio dei sindacati. In Italia ‘nessuna sede esclusa, chiusura prevista per stabilimento di Cerreto d’Esi’ (Ancona). Ciriani, saremo al fianco dei lavoratori, tutelare Porcia. Serracchiani, annuncio 1700 esuberi è irricevibile

NordEst – Il colosso svedese dell’elettrodomestico Electrolux ha annunciato oggi, nel corso di una riunione di Coordinamento nazionale convocata a Venezia, la presenza di 1.700 esuberi su un totale nazionale di circa 4.500 mila addetti. Lo riferiscono fonti sindacali. Nessuno stabilimento in Italia sarà escluso dalla riduzione di personale. In particolare, è stata annunciata la chiusura dell’impianto di Cerreto d’Esi (Ancona), in cui operano 170 lavoratori, quasi il 40% dei 4.500 occupati.

Fim, Fiom e Uilm hanno dichiarato lo stato di agitazione permanente e otto ore di sciopero nazionale, da declinare in ogni stabilimento, contro il piano di ristrutturazione presentato oggi da Electrolux a Mestre (Venezia). Al contempo, spiegano le sigle, “viene esclusa dalla direzione aziendale una possibile partnership con Midea simile a quella siglata negli Usa”. Un annuncio “inaccettabile” per i sindacati: “Chiediamo al governo – fanno sapere in una nota – un immediato intervento con una convocazione urgente al Mimit”.

In breve

Hantavirus, prelievi del sangue sul passeggero in isolamento a Padova. Sono stati effettuati stamani a Padova i prelievi di sangue, secondo il protocollo del ministero della Salute, sul cittadino sudafricano sottoposto a isolamento e controlli perché considerato “contatto a basso rischio” con la passeggera del volo Klm morta per hantavirus. Lo riferisce l’azienda Ulss 6 di Padova. I prelievi sono stati eseguiti da un medico del Servizio Igiene Sanità Pubblica e da un infermiere territoriale dell’Ulss 6, con le precauzioni del caso. Il campione di sangue prelevato è ora trasportato, conun mezzo e due autisti, all’Istituto Spallanzani di Roma per gli esami sierologici e molecolari, seguendo le disposizioni di sicurezza e stabilità dettate dal Laboratorio di Microbiologia Ulss 6. La persona è inserita in una sorveglianza attiva che prevede diverse modalità di comunicazione, condotte in diverse fasce orarie del giorno con gli operatori del dipartimento di Prevenzione, per verificarne lo stato di salute. Al momento la situazione clinica risulta invariata: la persona non presenta segni né sintomi particolari e riferisce di stare bene. Il dipartimento di Prevenzione dell’Ulss 6 Euganea, diretto da Luca Sbrogiò, sta gestendo la situazione, in contatto con la Regione Veneto e il ninistero della Salute.