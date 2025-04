Educare alla lettura come obiettivo comune: ecco i molti progetti dell’Istituto Comprensivo Primiero

Connect on Linked in

L’Istituto Comprensivo di Primiero ha avviato quest’anno – tra gli altri – il Progetto verticale “Educare alla lettura”, un’iniziativa che unifica, potenziandole, le proposte attivate negli anni dai suoi tre ordini di scuola

Primiero (Trento) – Tre gli obiettivi del progetto: formarsi insieme, incontri formativi aperti a tutti per condividere il valore della “lettura per la vita” e il ruolo degli adulti nel sostenere il percorso dei giovani lettori; Libri a portata di mano, iniziative per rendere più ricco e accessibile il patrimonio librario dell’Istituto a disposizione degli studenti; Rete per la lettura, nuove collaborazioni con il Territorio per promuovere il valore della lettura come bene comune. Le docenti Scalet, Bernardin e Piva, referenti dell’iniziativa per i rispettivi ordini di scuola, segnalano i primi risultati raggiunti per ogni ambito del Progetto.

Formarsi insieme: oltre 50 partecipanti complessivi, tra docenti, genitori ed educatori, hanno seguito quest’anno le formatrici Napolitano e Poletti Riz nei rispettivi percorsi promossi dall’Istituto di Primiero in tema di Letteratura per l’infanzia e Writing and Reading Workshop. La nuova metodologia è stata inoltre approfondita da alcune docenti anche in collaborazione con Rete delle Dolomiti, Centro studi Erickson e SSPG “Fossi” di Carpi.

Libri a portata di mano: la Biblioteca d’Istituto si è arricchita, nell’ultimo biennio, di nuovi volumi per un valore complessivo di quasi 4000 euro, grazie a cospicui investimenti dell’IC Primiero, Progetti PNRR sulla lettura, donazioni PAT o di generosi cittadini, autonome o nell’ambito dell’iniziativa #ioleggoperché. Si sono poi allestite Biblioteche di classe in ogni sezione aderente al progetto e attivati percorsi di Alternanza scuola lavoro per catalogare digitalmente il patrimonio librario d’Istituto con la piattaforma web Qloud.scuola, in rete con migliaia di scuole d’Italia.

Rete per la lettura: si sono promosse una maggior interazione con le biblioteche del territorio, nuove collaborazioni con le librerie di Primiero e del feltrino e una più viva partecipazione della cittadinanza ad iniziative di promozione del libro e della lettura come #ioleggoperché. Tre gruppi di ragazzi dell’Istituto, uno per ordine di scuola, sono stati inoltre selezionati per la Giuria del Premio Strega Ragazzi (categorie 6+ e 11+) e del Premio Strega Giovani per il 2025. La classe 1A della SSPG “Luigi Negrelli” è inoltre giurata del Premio Campiello Junior 2025.

Nelle prossime settimane, l’Istituto di Primiero, bandirà infine il Concorso Artistico-Letterario “Tracce d’autore – Memorial Jennifer Bettega”, un’iniziativa che intende valorizzare la creatività e la libera interpretazione dei ragazzi rispetto ad una particolare tematica, ma anche ricordare un’alunna speciale, Jennifer, recentemente scomparsa. Il tema scelto per l’edizione 2025 è “Immaginare la pace”. L’auspicio per il futuro è che il Progetto “Educare alla lettura” possa continuare a crescere e a coinvolgere un sempre maggior numero di lettori e di attori della Rete.

In breve

Primiero-Kaufbeuren: scuole gemelle dal 2012. Abbracci e calorosi saluti non sono mancati nelle scorse settimane, davanti all’Istituto superiore di Primiero, dopo l’intensa settimana di scambio linguistico che ha visto le studentesse del “Marien Gymnasium” di Kaufbeuren ospiti dei compagni italiani per una settimana. Negli ultimi giorni non sarà infatti sfuggito, tra le strade dei nostri paesi, il ritorno di quell’allegro fermento di inflessioni germaniche e volti nuovi che è ormai una piacevole costante del mese di marzo fin dal lontano 2012, quando è nato il fortunato gemellaggio tra il Liceo femminile bavarese e l’Istituto superiore valligiano.

Dopo un intenso soggiorno di studio e attività, sono rientrati in Italia anche i 20 studenti dell’Istituto Superiore di Primiero coinvolti nel tradizionale appuntamento della“Settimana linguistica”. La località scelta quest’anno per l’iniziativa è stata Exmouth, accogliente cittadina costiera del Devon a sud ovest del Regno Unito, dove i ragazzi, accompagnati dalle docenti di lingua inglese Collesel e Trigg, sono stati ospiti di alcune famiglie locali.

A scuola di sicurezza”: plauso all’app dell’Istituto Superiore di Primiero al S. Chiara di Trento. C’erano anche i ragazzi di IV IT Tecnologico CAT dell’Istituto di Primiero sul palco dell’evento “A scuola di sicurezza”, tenutosi al Teatro S. Chiara di Trento. L’iniziativa, promossa dalla Provincia, intende sensibilizzare i più giovani sulla prevenzione degli infortuni e degli incidenti sul lavoro. Presentando il loro progetto, gli studenti di IV CAT, in rappresentanza dell’intero indirizzo tecnologico dell’IC Primiero, si sono distinti per originalità con l’innovativa applicazione “La mia scuola è sicura”, un software per smartphone con sistema Android con funzione di voce guida e visualizzazione dei percorsi di emergenza sul display del dispositivo mediante realtà aumentata. L’app permette, in caso di incendio, terremoto o altre emergenze, di indicare alle persone con difficoltà uditive e visive il percorso di evacuazione più sicuro.