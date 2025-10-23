Educare al domani: entra nel vivo Didacta Italia – Edizione Trentino

Al Quartiere fieristico di Riva del Garda il taglio del nastro dell’evento

Riva del Garda (Trento) – “Con Didacta Italia – Edizione Trentino diamo un segnale forte della qualità e solidità del nostro sistema educativo – ha dichiarato il Presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. “Abbiamo scelto di investire su un evento che valorizza il nostro territorio come capace di coniugare tradizione e modernità, autonomia e apertura al confronto nazionale ed europeo sulle sfide della scuola. A Didacta istituzioni, scuole e imprese possono dialogare e progettare insieme il futuro, con l’obiettivo di offrire ai nostri giovani le migliori opportunità professionali e di vita. Siamo convinti che sia questo il modo per costruire una comunità capace di innovare e di collaborare e che crede nel valore della formazione. Ringrazio l’assessore all’istruzione Francesca Gerosa e quanti hanno contribuito a realizzare questo evento, frutto di una sinergia che valorizza l’autonomia del Trentino all’interno di un progetto nazionale”.

“Didacta Italia – Edizione Trentino – ha affermato l’assessore all’Istruzione, cultura per i giovani e per le pari opportunità Francesca Gerosa – rappresenta un momento di grande orgoglio per l’intero sistema scolastico provinciale. È il risultato di un lavoro di squadra che mette al centro la formazione, la ricerca e l’innovazione, con la consapevolezza che la qualità della scuola passa dalla crescita professionale di chi ogni giorno vi opera. Ringrazio il presidente Maurizio Fugatti per aver creduto insieme a me in questo evento, Firenze Fiera, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, INDIRE, il Dipartimento istruzione e cultura e IPRASE per il lavoro congiunto: il Trentino accoglie questa sfida con entusiasmo, portando la sua esperienza di territorio di montagna e di confine, dove la scuola è presidio di cultura, coesione e futuro. Con Didacta vogliamo ribadire che investire sulla scuola significa investire sul domani del nostro territorio e dei nostri giovani: oggi è la tappa di un percorso che da Riva del Garda si proietta verso il futuro”.

“La scelta di portare Didacta in Trentino non è casuale – ha aggiunto il Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, Claudio Soini. “Il nostro territorio è da sempre un laboratorio di innovazione e di collaborazione: un luogo in cui scuola, istituzioni e comunità si incontrano per costruire conoscenza, competenze e futuro. In questo senso, l’istruzione è una competenza fondamentale, esercitata dalla Pat. Ciò consente di modellare le politiche educative sulle esigenze reali delle nostre scuole e dei nostri territori. Anche il Consiglio provinciale concorre a definire il quadro normativo in cui la scuola può crescere — penso, per esempio, alla recentissima legge sull’utilizzo dei dispositivi digitali in classe. Il Trentino investe da tempo nella formazione dei docenti, nella didattica digitale, nell’educazione civica e nella valorizzazione del legame tra scuola e territorio. È una visione che unisce autonomia e responsabilità”.

“La scuola ha nelle nostre società un’importanza enorme e insostituibile: non solo forma le giovani generazioni fornendo competenze tecniche e culturali, ma le prepara ad affrontare le sfide della contemporaneità, promuovendo sviluppo sociale ed emancipazione individuale e quindi il benessere e la democrazia”, ha aggiunto il Sindaco di Riva del Garda Alessio Zanoni. “La qualità della scuola determina quella della vita di una società, che deve investire risorse adeguate e capacità di pensiero, soprattutto in tempi di rapida trasformazione. In quest’ottica il Comune di Riva del Garda accoglie con soddisfazione Didacta, evento di rilievo per il mondo dell’educazione e della formazione, occasione preziosa per confrontarsi, innovare e crescere come comunità scolastica e istituzionale. Un momento di stimolo anche per le istituzioni pubbliche, chiamate a dare risposte sempre più adeguate a problemi complessi”.

“Didacta Italia, a Riva del Garda, in un bellissimo quartiere espositivo, è l’occasione per fare incontrare ancora una volta tutti gli operatori del mondo della scuola – ha dichiarato il Presidente di Firenze Fiera Lorenzo Becattini. Più volte abbiamo infatti sottolineato come la crescita culturale, sociale ed economica di un Paese dipende dalla qualità del sistema scolastico e la scuola costituisce anche il luogo dove gli studenti devono imparare a rispettare culture diverse apprendendo anche nuove modalità per crescere nel rispetto reciproco”.

“Siamo lieti di partecipare come partner scientifico a questa edizione di Didacta Trento – ha affermato il presidente INDIRE Francesco Manfredi – mettendo a disposizione del mondo della scuola il proprio patrimonio di conoscenze, ricerca e innovazione. Abbiamo scelto di dedicare una particolare attenzione ad alcuni temi che sono fortemente legati ai territori alpini, come le Piccole Scuole — molto diffuse nelle aree di montagna — e il plurilinguismo, tipico delle scuole di confine. Inoltre, sempre su questa tematica, abbiamo realizzato una mostra a Rocca di Riva: “Confini. L’avventura dell’istruzione in territori periferici”. Si tratta di un excursus storico su quelle che oggi definiamo ‘piccole scuole’ e che, di fatto, vedono i propri antecedenti nei presidi della scolarizzazione di massa disseminati a partire dal periodo post-unitario, in tutte le zone più remote del paese. “In generale, con il programma scientifico INDIRE vogliamo offrire un ventaglio di opportunità in grado di accompagnare i docenti, i dirigenti e gli operatori scolastici verso una scuola che si fondi sulle parole chiave educazioni, orientamento, personalizzazione, valorizzazione dei talenti e che sia capace di affrontare con consapevolezza le sfide del futuro”.

“Oggi a Riva del Garda la scuola si pone al centro delle politiche educative e della ricerca. Per IPRASE è l’occasione di rendere concreto il ruolo di laboratorio di innovazione e sperimentazione, dove ricerca e pratica si incontrano per migliorare l’insegnamento e gli ambienti di apprendimento. In collaborazione con INDIRE e con i partner istituzionali abbiamo voluto valorizzare nel programma scientifico le esperienze e le buone pratiche delle scuole, perché l’educazione è la capacità di creare rete intorno agli studenti. Riva del Garda diventa così un crocevia alpino e internazionale, dove il Trentino condivide con il Paese e con l’Europa una visione di scuola capace di unire competenza, equità e innovazione”, il commento di Angelo Paletta, presidente del Comitato tecnico scientifico di IPRASE.

“Sono molto onorato di essere presente qui per la prima volta in veste di presidente – ha commentato Hans Joachim Prinz, presidente di Didacta International – e con orgoglio posso affermare che siamo riusciti a stringere con i partner italiani ottimi rapporti di collaborazione che vanno avanti dal 2017 e che hanno portato ad inaugurare questa dodicesima edizione in Italia, sempre più bella ed attrattiva, qua a Riva del Garda. Mi auguro che questo spirito di collaborazione e questa interazione di successo tra istituzioni, enti e imprese continui e si accresca per collaborare tutti insieme per un’istruzione migliore”.

La cerimonia di apertura è stata moderata dalla coordinatrice del Comitato Organizzatore, Anna Paola Concia, che ha portato anche i saluti del presidente di Riva del Garda Fierecongressi Roberto Pellegrini, impossibilitato a partecipare all’evento.

Fra gli appuntamenti di domani (giovedì 23) si segnala l’evento intitolato “Dirigenti scolastici che lasciano il segno”, a cura di IPRASE, che si apre alle ore 10:00 nella Main Hall (Padiglione B/1 – E5), riservato ai Dirigenti e Direttori delle scuole della Provincia autonoma di Trento e delle scuole di lingua italiana della Provincia autonoma di Bolzano.

“Rafforzare il ruolo della scuola all’educazione al rispetto e alla parità di genere. Un percorso di accompagnamento” è il seminario organizzato da INDIRE in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che si svolgerà a partire dalle ore 14:45 (Padiglione B/1 – Immersiva I1). Nel corso del seminario sarà presentato un piano strategico per accompagnare le scuole in questo percorso, al fine di rendere l’intera comunità scolastica protagonista attiva del cambiamento.

Didacta Italia – Edizione Trentino è organizzata da Firenze Fiera in collaborazione con l’Assessorato all’istruzione della Provincia autonoma di Trento e si avvale di un Comitato organizzatore di cui fanno parte (a fianco di Firenze Fiera e della Provincia autonoma di Trento), il Ministero dell’Istruzione e del Merito, Didacta International, il Dipartimento istruzione e cultura della Provincia autonoma di Trento, le Direzioni istruzione e formazione italiana, tedesca e ladina della Provincia autonoma di Bolzano, gli Uffici scolastici regionali di Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Liguria. Partners scientifici: INDIRE e IPRASE.

Il programma

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del Programma FSE+ 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento, con il cofinanziamento dell’Unione europea – Fondo sociale europeo plus, dello Stato italiano e della Provincia autonoma di Trento.

Orario di apertura Didacta Italia – Edizione Trentino

22 e 23 ottobre: 9.00 – 18.30 – 24 ottobre: 9.00 -17.00

www.fieradidacta.it – #didactatrentino25

