“Ecosistema scuola” di Legambiente, solo Trento, Aosta e Cesena hanno tutti gli edifici con certificato di agibilità

Secondo il report Legambiente, Nel 2024 solo il 47% degli edifici italiani, dispone del certificato di agibilità, solo il 31,2% ha beneficiato di indagini diagnostiche sui solai negli ultimi 5 anni e appena il 10,9% ha ricevuto interventi di messa in sicurezza sui solai. In calo gli stanziamenti per la manutenzione straordinaria con una media nazionale di 39.648€ per edificio

NordEst – È stato pubblicato da Legambiente il XXV Rapporto “Ecosistema scuola” sulla qualità degli edifici e dei servizi scolastici in Italia. Un lavoro che monitora, anno dopo anno, un patrimonio edilizio essenziale per garantire il diritto allo studio e la qualità dell’esperienza educativa. Trento compare nel rapporto perché è l’unica città in Italia – assieme ad Aosta e Cesena – che dichiara di avere tutti gli edifici con certificato di agibilità, di collaudo

statico e di prevenzione incendi oltre a essere dotati di accorgimenti per il superamento delle barriere architettoniche.

“Ecosistema scuola” si concentra sugli edifici scolastici di competenza dei comuni capoluogo di provincia (scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado). La rilevazione si basa sulle segnalazioni degli enti competenti, nel caso di Legambiente tramite un questionario rivolto ai comuni. In questa 25ª edizione “l’attenzione è rivolta alle dinamiche di lungo periodo, mettendo in luce come la situazione strutturale e ambientale delle scuole italiane non abbia registrato miglioramenti significativi. I dati raccolti nel tempo mostrano una progressione insufficiente rispetto alle reali esigenze, spesso caratterizzata da finanziamenti a pioggia o legati alla capacità dei comuni di intercettare risorse. Ciò rende evidente quanto siano ancora necessari investimenti regolari e consistenti nella scuola pubblica italiana – in particolare per la manutenzione straordinaria, ma anche per quella ordinaria – al fine di garantire edifici sicuri, sostenibili e adeguati ai bisogni educativi.” A questo link il rapporto completo .

