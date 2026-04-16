Marco Scantamburlo, è deceduto a 53 anni dopo una caduta in bici
L’imprenditore edile di Scorzè è morto all’ospedale S. Chiara di Trento, dove era stato ricoverato in rianimazione lo scorso 6 aprile, senza mai riprendere conoscenza
NordEst – E’ deceduto Marco Scantamburlo, il 53enne caduto in bicicletta il pomeriggio di Pasquetta mentre percorreva la ciclabile della Valsugana assieme alla moglie e altri amici. L’imprenditore edile di Scorzè è morto all’ospedale S. Chiara di Trento, dove era stato ricoverato in rianimazione lo scorso 6 aprile, senza mai riprendere conoscenza. Era caduto all’altezza di Olle in Valsugana e le sue condizioni erano subito apparse gravissime.
Immediati erano scattati i soccorsi dei sanitari locali con il supporto dell’elisoccorso e dei vigili del fuoco della zona. Il 53enne era molto conosciuto a Scorzè dove era titolare di un’azienda di costruzioni. Da parte della famiglia c’è la richiesta alla Procura di indagare sulle cause della morte e di chiarire eventuali responsabilità. Scantamburlo lascia la mamma Morena, il papà Marcello, la moglie Cosetta, i figli Giovanni ed Emma, il fratello Andrea, la sorella Lara. I funerali, nella Chiesa Arcipretale di Scorzè giovedì 16 Aprile 2026 alle ore 15.00.