Marco Scantamburlo, è deceduto a 53 anni dopo una caduta in bici

L’imprenditore edile di Scorzè è morto all’ospedale S. Chiara di Trento, dove era stato ricoverato in rianimazione lo scorso 6 aprile, senza mai riprendere conoscenza

NordEst – E’ deceduto Marco Scantamburlo, il 53enne caduto in bicicletta il pomeriggio di Pasquetta mentre percorreva la ciclabile della Valsugana assieme alla moglie e altri amici. L’imprenditore edile di Scorzè è morto all’ospedale S. Chiara di Trento, dove era stato ricoverato in rianimazione lo scorso 6 aprile, senza mai riprendere conoscenza. Era caduto all’altezza di Olle in Valsugana e le sue condizioni erano subito apparse gravissime.