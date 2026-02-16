Tragedia in Austria: due giovani morti sotto una valanga in Tirolo

I droni hanno permesso di individuare l’accumulo di una valanga a una quota di 2.115 metri. Il distacco – riferisce l’Apa – è avvenuto durante un fuoripista nella zona Mutterbergl

NordEst – Due snowboarder di 37 anni hanno perso la vita domenica sotto una valanga sul ghiacciaio dello Stubai, nel Tirolo austriaco. L’allarme è scattato in serata, dopo il mancato rientro a casa dei due. Le ricerche sono partite grazie alla localizzazione dei telefoni nella zona tra il rifugio Dresdner Hütte e la stazione a valle Gamsgarten. I droni hanno permesso di individuare l’accumulo di una valanga a una quota di 2.115 metri. Il distacco – riferisce l’Apa – è avvenuto durante un fuoripista nella zona Mutterbergl, dove sono state rinvenute due tracce di ingresso. La slavina lunga oltre 300 metri non ha lasciato scampo ai due snowboarder, che con l’Arva sono stati localizzati e recuperati intorno alle ore 21:30. Il medico d’urgenza ha solo potuto constatare il loro decesso.

