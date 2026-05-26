Campagna “due ruote sicure”, controllati oltre 1.000 motociclisti in Trentino

Le violazioni più frequenti riguardano l’inosservanza delle modalità di sorpasso

Trento – Anche quest’anno, con l’avvio della bella stagione, il Comando Provinciale dei Carabinieri ripropone la campagna “due ruote sicure” che consiste nella intensificazione dei controlli sulle arterie stradali maggiormente interessate dal mototurismo, al fine di scoraggiare condotte di guida spericolate e prevenire l’incidentalità. L’attività, resa possibile anche grazie al potenziamento della flotta con le sei nuove motociclette con colori dell’Arma acquistate dalla Provincia autonoma di Trento lo scorso anno – sottolinea una nota – è ripresa da qualche settimana e sinora ha visto impegnati i Carabinieri in oltre 200 servizi, in particolare nei weekend, controllando oltre 1100 motociclisti ed elevando ben 103 sanzioni.

Le violazioni più frequenti hanno riguardato comportamenti imprudenti quali, ad esempio, il sorpasso su linea continua e inosservanza delle modalità di sorpasso. Non sono mancati motociclisti a bordo di moto con dispositivi non conformi e addirittura privi di copertura assicurativa (2 casi). Nel corso delle attività sono state anche effettuate numerose rilevazioni del tasso alcolemico mediante gli etilometri in dotazione, ma che fortunatamente hanno dato esito positivo in un solo caso.

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