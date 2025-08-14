Due neonati prematuri morti all’ospedale di Bolzano

Erano ricoverati nel reparto di terapia intensiva neonatale. Sarebbero stati infettati da un batterio. Avviata dall’ospedale la profilassi

Bolzano – Due neonati sono morti nel giro di poche ore all’ospedale di Bolzano, lo rende noto la TGR ALto Adige Erano entrambi ricoverati nel reparto di terapia intensiva neonatale. Dopo i due decessi della giornata di martedì e della notte tra martedì e mercoledì, mercoledì pomeriggio è stato isolato il germe che ha provocato le infezioni. Si tratterebbe del batterio chiamato serratia, un batterio che potrebbe essere stato portato in reparto dalla mamma di uno dei piccoli ricoverati, forse sulle mani non perfettamente pulite.

I vertici dell’ospedale ed il primario del reparto dott Alexander Staffler sono riuniti per decidere le misure per contenere altre conseguenze. Tra i passi ulteriori, il possibile spostamento del reparto. I bambini, nati rispettivamente pochi giorni e poche settimane fa, non sono sopravvissuti all’infezione proprio perché nati prematuri e quindi con poche difese immunitarie.