Due incidenti sulla Ss47 della Valsugana, feriti una 28enne ed un 21enne

L’auto della donna è stata tamponata da un camion, il giovane è caduto in moto

Trento – Due incidenti sulla statale della Valsugana, il primo poco dopo mezzogiorno. Una donna di 28 anni residente a Baselga di Pinè è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Trento dopo un sinistro stradale che si è verificato sulla Ss47, in direzione Padova, all’altezza dell’area di servizio Agip. L’auto guidata dalla donna – che non è in pericolo di vita ed è sempre rimasta cosciente – è stata tamponata da un mezzo pesante guidato da un 42enne polacco ed è uscita di strada. Sul posto due equipaggi della Polizia Locale Alta Valsugana, i vigili del fuoco volontari ed i mezzi sanitari.

Sempre sulla ss 47, attorno alle 13, un motociclista è rimasto ferito dopo essere caduto autonomamente nei pressi di San Cristoforo. Sul posto la Polizia locale Alta Valsugana, i vigili del fuoco volontari e l’elisoccorso, che ha trasportato il motociclista, di 21 anni, all’ospedale Santa Chiara di Trento. Il giovane non sarebbe in pericolo di vita.