Un 51enne trasferito a Trento, 2 dipendenti Melinda portate a Cles

Un operaio di 51 anni è stato portato all’ospedale Santa Chiara di Trento in elicottero dopo una caduta di circa 4 metri in un cantiere di Tuenno. Incidente sul lavoro, sempre in valle di Non, prima delle 8 a Predaia, nel magazzino Melinda

Trento – Un operaio di 51 anni è stato portato all’ospedale Santa Chiara di Trento in elicottero dopo una caduta di circa 4 metri in un cantiere di Tuenno, in valle di Non, che si è verificata poco prima delle 12. Sul posto la polizia locale di Ville d’Anaunia, il personale Uopsal ed i Carabinieri della Stazione di Novella in supporto, oltre al personale sanitario.

Incidente sul lavoro, sempre in valle di Non, anche mercoledì mattina poco prima delle 8 a Predaia, nel magazzino Melinda, dove due dipendenti, di 46 e 53 anni sono rimaste leggermente ferite dopo la caduta di alcuni cesti vuoti per la raccolta delle mele. Entrambe sono state portate con ferite lievi all’ospedale di Cles. Sul posto personale sanitario e Carabinieri di Predaia.