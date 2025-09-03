Due fermi a Mori dopo una serie di furti con ‘auto-ariete’

I complimenti ai militari dell’Arma dalla Provincia. Il presidente Maurizio Fugatti: “Siamo al fianco di chi lavora ogni giorno per un Trentino migliore. Voglio porgere a nome della Giunta provinciale il più sentito ringraziamento nei confronti del personale dei vari Comandi dei Carabinieri della Vallagarina per l’eccellente operazione condotta” nella giornata odierna”

Rovereto (Trento) – Due uomini sono stati fermati dai Carabinieri e portati in caserma a Rovereto per accertamenti. Sarebbero gli autori di alcuni colpi messi a segnoin zona. Nella notte tra il 2 e il 3 settembre sono stati quattro i colpi: al bar della stazione di servizio Serravalle di Ala e al Caffe d’or di Marco di Rovereto, dove sono stati portati via i fondi cassa, al bar cella casa sociale di Tierno di Mori e, ultimo colpo, sempre a Mori alle 6 di mercoledì 3 settembre alla pizzeria/ristorante Zurigo.

I malviventi – come era già accaduto nei giorni scorsi fra Ala ed Avio – hanno tentato di sfondare la porta del ristorante, senza riuscirci questa volta ma procurando comunque gravi danni al locale. Poi si sono allontanati e si sono fermati davanti al cancello di un’azienda sempre a Mori. All’arrivo di un operaio, che ha chiesto loro di spostarsi per poter passare, i malviventi, due uomini di origine moldava, sono scesi dalla macchina puntando una pistola contro l’uomo (non si sa ancora se si trattasse di un’arma autentica o giocattolo) prima di allontanarsi a piedi perché il carburante dell’auto si era – nel frattempo – esaurito. I due uomini sono stati poi individuati in un bar del posto e arrestati per i reati di ricettazione, furto e tentato furto.