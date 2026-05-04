Perdono il sentiero, intervento notturno sul Piccolo Dain per due climber in difficoltà

Trento – Nella serata di domenica, due climber tedeschi, rispettivamente del 1958 e del 1974, si sono trovati in difficoltà lungo la discesa dalla via “Le strane voglie di Amélie” sul Piccolo Dain, nella Valle del Sarca (sopra Sarche). La chiamata di emergenza è arrivata intorno alle 20:30 da uno dei due: hanno riferito di aver perso la traccia del sentiero di rientro e, con l’approssimarsi dell’imbrunire, hanno richiesto supporto. La Centrale Unica di Emergenza ha attivato prontamente le stazioni di Trento – Monte Bondone e Riva del Garda del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino.

In un primo momento, dopo l’individuazione dei due grazie all’utilizzo della fotoelettrica messa a disposizione dai Vigili del Fuoco, operativi e in sinergia con il Soccorso Alpino, è stato tentato un avvicinamento da parte delle squadre di terra: cinque soccorritori di Trento – Monte Bondone, mentre tre di Riva del Garda coordinavano le operazioni per l’avvicinamento. Considerata la posizione dei due climber, leggermente fuori traccia a seguito di alcune calate effettuate autonomamente, e valutati i rischi e i tempi di un recupero via terra in zona impervia, è stato deciso di richiedere l’intervento dell’elisoccorso. L’elicottero, decollato da Trento, ha provveduto al recupero dei due illesi, riportati a valle e poi rientrati autonomamente. L’intervento si è concluso intorno alle 23:30.