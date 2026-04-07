Soccorsi sanitari in azione per due ciclisti in difficoltà

Mattinata intensa per i sanitari del 118 e dei vigili del fuoco

Trento – Il primo soccorso è avvenuto lunedì in mattinata dopo le 10 a Giovo, lungo la ciclabile della Valle dell’Adige. Una ciclista di 61 anni è caduta a terra violentemente in seguito ad un grave malore. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza e l’elicottero sanitario con il supporto dei vigili del fuoco. La donna è stata trasferita all’ospedale di Trento in gravi condizioni.

Altro ciclista soccorso anche nel primo pomeriggio a Cloz in Val di Non, in seguito ad un incidente con un trattore. Sul posto i sanitari del 118 per le prime cure e di seguito il trasferimento della persona ferita in ospedale.