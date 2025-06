Due arresti per spaccio a Trento, sequestrato un chilo di droga

La cocaina immessa sul mercato avrebbe fruttato 400.000 euro

Trento – I finanzieri del Comando Provinciale Trento hanno arrestato due uomini, nella cui abitazione di Besenello (Trento) sono stati sequestrati circa 1,2 chilogrammi di cocaina, denaro contante, oltre a strumentazione per la pesatura ed il confezionamento dello stupefacente. L’operazione, condotta dalle Fiamme Gialle del Gruppo Trento – precisa la Finanza in una nota – trae spunto dalla costante attività di controllo del territorio anche a contrasto dei fenomeni di spaccio di sostanze stupefacenti.

Una pattuglia della Guardia di Finanza composta anche da unità cinofile, mentre transitava nel Comune di Besenello, dopo aver notato un’autovettura con tre persone a bordo che avevano un fare sospetto, ha deciso di sottoporli a controllo utilizzando anche il cane antidroga Aron, che ha puntato uno dei tre individui controllati. In tasca questi aveva un piccolo quantitativo di cocaina. Una volta accertato che il detentore della droga ed il suo amico, entrambi di origine straniera, abitavano in un civico in prossimità del luogo del controllo, i finanzieri hanno deciso di perquisire anche l’appartamento, al terzo piano di un condominio. In cucina, proprio sul piano cottura, è stato trovato un panetto da 1,2 chili di cocaina e, sparsi per casa, sono stati trovati materiale da imballaggio per confezionare le dosi, 275 euro in contanti ed un bilancino di precisione. La droga, potenzialmente pari a circa 5000 dosi, se immessa sul mercato avrebbe fruttato oltre 400.000 euro, precisa la Finanza. I due uomini sono stati arrestati per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti e portati in carcere a Trento.

