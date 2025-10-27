Sequestrati 250 grammi di cocaina, denunciata una donna

L’abitazione a Piedicastello è stata perquisita dalla Guardia di Finanza

Trento –I finanzieri del Gruppo Trento arrestato una donna e sequestrato, all’interno della sua abitazione nel capoluogo oltre 250 grammi di cocaina, 11 grammi di hashish, denaro contante e materiale per il confezionamento della droga in dosi. La Finanza, ha seguito un uomo già noto per piccoli precedenti in materia di sostanze stupefacenti, fino ad arrivare ad un’abitazione in Piedicastello. Lo comunica una nota della Guardia di finanza.

Avendo quindi sospetto che all’interno dell’appartamento fosse nascosta droga, avvalendosi dell’ausilio delle unità cinofile antidroga, i finanzieri hanno deciso di intervenire, identificando il soggetto, e successivamente procedevano all’esecuzione di una perquisizione domiciliare. Occultati all’interno di un sacco di plastica riposto dietro al divano del soggiorno, i militari hanno così rinvenuto e sequestrato oltre 261 grammi di sostanza stupefacente. La donna era in qual momento e, dopo essere stata rintracciata, ha ammesso che la droga rinvenuta era la sua e non dell’uomo che in un primo momento era stato trovato all’interno dell’abitazione. La donna è stata quindi tratta in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, mentre l’uomo è stato denunciato per concorso nel reato.

