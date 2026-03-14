Atterraggio in piazzola a Transacqua per un sanitario a Primiero e venerdì in serata a Zortea
Due sanitari in codice rosso venerdì pomeriggio e in serata tra Primiero e Vanoi per l’elicottero. Altri interventi meno gravi a Primiero durante la giornata (da passo Cereda a Tonadico fino a San Martino di Castrozza), con trasferimenti in ambulanza all’ospedale di Feltre
Primiero/Vanoi (Trento) – Due interventi sanitari in codice rosso a distanza di poche ore, nella giornata di venerdì 13 marzo. Nel pomeriggio verso le 18 in piazzola a Transacqua, mentre verso le 20, nuovo soccorso nel paese di Zortea. Ecco le immagini dei due interventi, con il supporto dei vigili del fuoco di Primiero e Vanoi.
I soccorsi a Primiero
Video di Stefano big Taufer