Due interventi in codice rosso in poche ore a Primiero
Lunedì sera a San Martino per prestare le prime cure ad una bimba e in mattinata a Primiero per un sanitario
Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Due interventi a distanza di poche ore per l’elicottero, nel comune di Primiero San Martino di Castrozza, nella giornata di lunedì. In serata, a San Martino di Castrozza, è stata soccorsa in codice rosso una bimba molto piccola – secondo le notizie fornite dalla Centrale di Trentino Emergenza – e trasferita al pronto soccorso del Santa Chiara di Trento, in prognosi riservata.
Nella mattinata, altro intervento sanitario urgente, nella piazzola dell’elisoccorso di Transacqua, sempre con l’intervento dei sanitari di zona e il supporto dei vigili del fuoco di Primiero.