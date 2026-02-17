Lunedì di grande lavoro per i sanitari del 118 a Primiero

E’ stata una giornata con diversi interventi sanitari tra Primiero e San Martino di Castrozza

L’intervento dell’elisoccorso in piazzola a Transacqua (video di Stefano big Taufer)

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Due interventi dell’elicottero in poche ore, lunedì a Primiero. Il più grave della giornata, è stato quello della serata, verso le 20 a Siror, per una emergenza in casa. Un anziano di 79 anni, ha riportato vari politraumi, in seguito ad una caduta, secondo quanto comunica la Centrale di Trentino emergenza. Dopo i primi soccorsi da parte dei sanitari di zona, giunti sul posto con auto sanitaria ed ambulanza, da Trento è decollato l’elicottero con l’equipe medica che ha prestato le prime cure all’uomo, in gravi condizioni. Successivamente, il paziente è stato trasferito in codice rosso al Santa Chiara di Trento.

Poco prima, verso le 18 – come documenta il video – l’elisoccorso era arrivato in piazzola a Transacqua per un soccorso sanitario a Tonadico, in seguito ad un grave malore in casa. Anche in questo caso l’intervento si è svolto con il supporto dei vigili del fuoco di Primiero, che hanno fornito il loro supporto al velivolo.

La Centrale di Trentino Emergenza segnala infine, verso le 17.30 di lunedì, il soccorso di un bambino di pochi anni per una caduta in acqua, in una struttura privata del comune di Primiero San Martino di Castrozza. Dopo le prime cure sul posto da parte dei sanitari, il piccolo è stato trasferito in ambulanza all’ospedale Santa Maria del Prato di Feltre, per le cure del caso.