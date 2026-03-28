Due interventi del soccorso alpino in Valsugana. Incidente stradale a Rovereto

Soccorso alpino in azione in Valasugana. A Rovereto feriti 4 giovani in un incidente a Marco

Trento – Si sono concluse alle 16.30 di sabato pomeriggio le operazioni di soccorso per uno scialpinista classe 1959, residente in provincia di Venezia. L’uomo, che faceva parte di una comitiva di circa venti persone, era impegnato nella discesa lungo i boschi che dal lago di Erdemolo portano a Palù del Fersina, quando, ad una quota di 1.600 metri circa, ha perso il controllo della propria traiettoria andando a sbattere contro un albero. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 14.30 da parte degli amici che si trovavano con lui.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, allertando parallelamente la Stazione di Pergine del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, che si è portata sul posto con 7 operatori. Lo scialpinista, inizialmente in stato d’incoscienza, è stato imbarellato e calato con manovre di corda fino alla strada sottostante, dove è stato infine recuperato dall’elisoccorso ed elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento. Ottima la collaborazione con i Vigili del Fuoco volontari di Palù del Fersina.

Già sabato in tarda mattinata la Stazione di Pergine era stata allertata per la caduta di un ciclista, classe 1974 e residente a Borgo Valsugana, scivolato lungo un sentiero in località Val del Pintarel (Susà di Pergine) a causa dell’ingente quantità di fogliame presente sul terreno. L’uomo, che si trovava in compagnia di tre amici, ha sbattuto la testa nella caduta, rimanendo tuttavia sempre cosciente. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata attorno a mezzogiorno da parte dei compagni.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto anche in questo caso l’intervento dell’elicottero, allertando le Stazioni di Pergine Valsugana e Levico Terme del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, che si portavano sul posto con 6 operatori, 3 per ciascuna Stazione. Imbarellato, il ciclista è stato trasportato via terra fino ad un prato limitrofo, dove si è infine provveduto ad imbarcarlo a bordo dell’elicottero ed elitrasportarlo in ospedale.

In breve

Incidente stradale a Marco di Rovereto. Quattro giovani feriti nell’incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di sabato 28 marzo a Marco di Rovereto. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale di Rovereto, l’incidente sarebbe avvenuto dopo che un automobilista ha perso il controllo della sua macchina. In un primo momento, la gravità apparente della situazione ha reso necessario l’intervento dell’elicottero sanitario. Giovanissimi i feriti: due ragazzi di 21 anni (entrambi ricoverati al Santa Maria del Carmine di Rovereto) e due 22enni (uno al Santa Chiara di Trento l’altro nell’ospedale di Rovereto). Nessuno di loro è in pericolo.

Vipiteno ricerche disperso senza esito. Si sono concluse con un nulla di fatto le massicce operazioni di ricerca scattate all’alba di sabato per rintracciare Marco Marazzo, scomparso lo scorso fine settimane, presumibilmente durante un’escursione nella zona di Vipiteno. Un imponente dispositivo di soccorso, composto da circa 150 operatori, ha setacciato l’area compresa tra le frazioni di Casateia, Unterackern, Rust ed Elzenbaum. Le ricerche hanno interessato sia il fondovalle che diverse zone impervie, impiegando le stazioni del soccorso alpino di Brd e Cnsas di Vipiteno, Ridanna e Colle Isarco, i Vigili del fuoco volontari della zona, come anche il soccorso acquatico, unità cinofile e le forze dell’ordine.