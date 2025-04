Dopo un breve anticipo di primavera, Il vento freddo sferza il NordEst

Connect on Linked in

Tornano le giornate fredde dovute al drastico calo delle temperature (anche 10 gradi in meno in alcune zone) e forti venti provenienti da est

NordEst – Sul Triveneto noteremo un graduale aumento della nuvolosità nel corso di domenica per l’afflusso di aria fredda da Est-Nordest, che determinerà un progressivo calo delle temperature con il rischio di gelate tardive nelle mattinate successive fino a bassa quota. Venti di bora sostenuti sulla costa, raffiche vicine agli 90 km all’ora a Trieste, in graduale attenuazione da lunedì. Settimana nel complesso stabile, tra sole e annuvolamenti irregolari più frequenti tra alte pianure e aree montuose; non sono previste precipitazioni degne di nota. Temperature massime in graduale rialzo, ma sempre sotto ai 10 gradi. Un miglioramento del meteo si registra tra mercoledì e giovedì con cieli prevalentemente sereni e con temperature che rientrano nella media del periodo.

Nella giornata di domenica – conferma Arpav Dolomiti meteo – sono previsti venti forti settentrionali in quota, con locale foehn nelle valli e sulla pedemontana; venti tesi a tratti forti nordorientali in particolare lungo la costa e pianura limitrofa; sensibile calo delle temperature. Sull’arco Alpino insiste un flusso di aria di provenienza settentrionale che separa l’anticiclone situato sull’Europa centro-occidentale da una depressione che interessa l’Europa orientale; tale flusso convoglia a sud delle Alpi una massa d’aria più fredda, che nella giornata di domenica porterà un marcato calo termico accompagnato ad un temporaneo rinforzo dei venti. Nei giorni seguenti, almeno fino alla metà della prossima settimana, si avrà tempo stabile, con clima più fresco e asciutto, e tratti di nuvolosità ma senza precipitazioni.

Meteotrentino segnala venti da nord in aumento, anche forti specie in montagna; temperature massime in sensibile calo. Lunedì e martedì nuvolosità variabile e piuttosto fresco per il periodo. Mercoledì più soleggiato. Giovedì e venerdì soleggiato con temperature in graduale e sensibile ripresa.