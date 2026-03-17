Si rinforza l’amicizia che lega la storica città del violino e le Dolomiti

Due giorni all’insegna della musica, della cultura e di una grande amicizia nata grazie alla montagna

Il cav. Giovanni Arvedi con la moglie Luciana e il Coro Vanoi con le Aquile di San Martino in copertina

Primiero/Vanoi (Trento) – Un ponte tra le Dolomiti e Cremona. Un’amicizia che si rinforza dopo le iniziative dei mesi scorsi in Trentino. Nei giorni scorsi, una delegazione del Primiero Vanoi, guidata dal sindaco Daniele Depaoli e dal parrocco don Giueppe Da Pra, ha reso visita al cittadino onorario cav. Giovanni Arvedi a Cremona, di recente nominato cittadino onorario del Comune di Primiero San Martino. Le Aquile di San Martino che in questi mesi festeggiano i 50 anni della salita sul Dhaulagiri e il coro Vanoi, hanno partecipato alla trasferta, rendendo speciale questo evento. Il coro Vanoi si è esibito nel suggestivo auditorium Giovanni Arvedi, nel palazzo dell’Arte, che ospita il Museo del Violino. Presente alla serata anchelo stesso Arvedi con la moglie Luciana e la sua famiglia, che ha molto apprezzato i canti che lo legano da sempre alla montagna e alle sue scalate.



Il giorno seguente, la delegazione ha preso parte alla messa nella cattedrale di Cremona, celebrata da don Giuseppe Da Pra In questa occasione, il coro ha contribuito a rendere la liturgia ancora più solenne, eseguendo canti ispirati alla tradizione religiosa montana. Dopo una visita alla città e ai suoi musei, il gruppo, è stato ricevuto presso il Centro Sportivo della Unione Sportiva Cremonese, squadra calcistica che milita in serie A, di proprietà della famiglia Arvedi.

La visita a Cremona

La cittadinanza al cav. Arvedi