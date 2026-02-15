Sul Baldo veronese è intervenuta una squadra cinofila trentina in supporto ai soccorsi per un distacco

Durante la giornata si segnala anche una tragica valanga a Valanga su fuoripista sopra Courmayeur, due morti e un ferito gravissimo. Il distacco è avvenuto nel canale del Ves, ai piedi del massiccio del Monte Bianco. Sul posto il soccorso alpino valdostano

NordEst – Una squadra cinofila della Protezione civile trentina è intervenuta questo pomeriggio in ausilio ai soccorritori veneti e agli altri operatori presenti sul monte Baldo in territorio veronese, per la ricerca di eventuali dispersi a seguito di una valanga in quota. Un’altra valanga si è invece verificata attorno alle 13 in territorio trentino, sotto Cima Serodoli nel gruppo dell’Adamello, senza registrare persone coinvolte a seguito delle verifiche e bonifiche effettuate sul posto. Si tratta finora del secondo episodio odierno (dopo quello avvenuto questa mattina a Forcella Segura in Tesino, dove il Soccorso Alpino Trentino ha verificato l’assenza di persone da soccorrere) in una giornata che presenta pericolo marcato in diverse zone.