Donna aggredisce ex convivente, arrestata dai carabinieri di Borgo Valsugana

Ha violato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’uomo

Trento – Viola il divieto di avvicinamento e aggredisce l’ex convivente: per questo nei giorni scorsi i carabinieri di Borgo Valsugana hanno arrestato una donna. I militari sono stati chiamati dall’uomo, che ha allertato il 112, e sono intervenuti cogliendo la donna in flagranza di reato. In una nota i carabinieri hanno spiegato che la donna era “in stato di alterazione psicofisica da assunzione di alcol e stupefacenti” e che si era presentata a casa dell’uomo, “aggredendolo fisicamente e danneggiando vari oggetti presenti nell’appartamento, a seguito di una lite scaturita per futili motivi”.

Al termine delle verifiche, dopo aver accertato la sussistenza della misura cautelare (emessa in conseguenza di precedenti episodi simili), i Carabinieri hanno arrestato la donna per violazione dell’articolo 387 bis del codice penale e trasferita presso la casa circondariale di Spini di Gardolo.

In breve

Trento, i carabinieri di Mattarello hanno individuato e denunciato a piede libero un trentenne senza fissa dimora ritenuto fra gli autori degli imbrattamenti compiuti ai danni della chiesa di Santa Maria Maggiore, nel centro storico di Trento, lo scorso 26 dicembre. I militari sono risaliti all’uomo grazie a quella che hanno definito una “minuziosa attività di analisi degli impianti di videosorveglianza comunale”. Le indagini non sono terminate: i Carabinieri continueranno a verificare l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti coinvolti per “ricostruire in maniera completa la dinamica dei fatti.

Trento, ha dato in escandescenze senza motivi apparenti e, brandendo un palo, ha seriamente danneggiato le vetrine antisfondamento di un negozio di abiti da cerimonia nella centrale Corso 3 Novembre a Trento. L’allarme è scattato poco dopo le 21.30 di mercoledì, con la Polizia allertata da un ragazzo di passaggio, appena uscito da una vicina palestra. In pochi minuti sono arrivate tre pattuglie che hanno fermato l’autore del vandalismo, un uomo sui trent’anni, poi denunciato.