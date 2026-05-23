Domenica e lunedì quasi 750 Comuni al voto in Italia: occhi puntati su Venezia

Segui la diretta con tutti i risultati delle elezioni su Eligendo . Amministrative, urne aperte tutta domenica e lunedì mattina: nel pomeriggio parte lo spoglio. Comuni sopra e sotto ai 15mila abitanti: attenzione perché le modalità cambiano. E va ricordato che la doppia preferenza deve tenere conto del genere dei candidati

NordEst – Nel bilancio della tornata di domenica e lunedì, con quasi 750 comuni al voto, peseranno soprattutto i ribaltoni. Due sfide saranno emblematiche: Venezia, ora guidata dal centrodestra, e Reggio Calabria, attualmente di centrosinistra. Sono quelle le città scelte da molti big nazionali, dalla segretaria Pd Elly Schlein al leader della Lega Matteo Salvini, per le ultime miglia di campagna elettorale. A poche ore dall’apertura delle urne, nel dibattito si sono infiltrate anche polemiche nazionali. Come quella sui migranti, tema sempre più battuto dopo i fatti di Modena.

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In ottica elezioni comunali, è il tempo delle scintille finali. Uno dei ring più osservati è quello di Venezia. Dopo la tappa di martedì del presidente M5s Giuseppe Conte e di giovedì del presidente Iv Matteo Renzi, nelle ultime ore di campagna a Mestre sia Angelo Bonelli per Avs, sia Schlein, per un’iniziativa in programma qualche ora più tardi. Il loro candidato è il senatore Pd Andrea Martella, sostenuto da un campo larghissimo: va dai riformisti a Rifondazione. L’obiettivo è strappare il Comune al centrodestra, che schiera Simone Venturini, assessore nella giunta del sindaco uscente Luigi Brugnaro.

Venezia si chiude l’era di Luigi Brugnaro e il centrosinistra vuole tornare alla guida della città, tanto che la segretaria Pd Elly Schlein sceglie il capoluogo veneto – il più popolato dei comuni al voto – per chiudere la campagna delle amministrative, in sostegno al senatore Andrea Martella. L’assessore uscente Simone Venturini crede nella rimonta e passa l’ultima sera sul palco col ministro della Difesa Guido Crosetto. Per riprendersi la laguna dopo 11 anni i Dem hanno messo in campo l’ex sottosegretario all’Editoria e un campo larghissimo, da Rifondazione a Italia viva e Radicali, passando per Avs e M5s. La coalizione “La stagione buona” punta a scalzare il “delfino” di Brugnaro, appoggiato da centrodestra e Azione.

tutti i big della coalizione si sono fatti vedere negli ultimi giorni: oltre a Schlein c’è Angelo Bonelli, nei giorni scorsi Matteo Renzi, Giuseppe Conte e Nicola Fratoianni. Venturini ha incassato la visita del leader della Lega Matteo Salvini e un videomessaggio di Giorgia Meloni. Venezia è stata anche il palcoscenico di due clamorose polemiche a tema cultura: la nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale della Fenice, con rivolta di orchestrali e abbonati fino a quando il sovrintendente Nicola Colabianchi l’ha silurata, prima ancora del suo arrivo. E il ritorno della Russia alla Biennale con il braccio di ferro tra il presidente Pietrangelo Buttafuoco e il ministro della Cultura Alessandro Giuli, parzialmente ricucito. Entrambi gli aspiranti sindaci hanno annunciato che nomineranno un assessore a differenza di Brugnaro, che aveva mantenuto la delega per sé.

Le elezioni amministrative in Italia: 6 milioni alle urne

Tutti i Comuni al voto

Allargando lo sguardo all’intero Paese, tra regioni a statuto ordinario e statuto speciale il 24 e 25 maggio saranno chiamati al voto più di 6 milioni di italiani, corrispondenti a circa il 15% dell’intero corpo elettorale in Italia. A essere coinvolti in questa tornata elettorale sono circa 750 comuni, poco meno del 10% del totale, tra cui spiccano un capoluogo di regione e 17 capoluoghi di provincia: parliamo di Venezia, Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Salerno, Agrigento, Enna e Messina. Con l’avvicinarsi delle elezioni politiche del 2027, l’appuntamento del 24 e 25 maggio è da ritenersi un test importante per le coalizioni che si dovrebbero sfidare il prossimo anno.

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