Appello alla Pace dei Vescovi del Triveneto nella Domenica delle Palme

Nel Duomo di Bressanone il presule rilancia il messaggio del papa Leone XIV nella santa messa dopo la benedizione delle palme e la processione. Domenica delle Palme, il Patriarca di Venezia: “Nella Passione di Cristo la violenza di ogni tempo”

NordEst – La celebrazione della Domenica delle Palme, presieduta dall’arcivescovo di Trento Lauro Tisi, è iniziata nella chiesa di Santa Maria Maggiore, con la benedizione dei rami d’ulivo. Da qui ha preso avvio la processione verso la cattedrale di San Vigilio, dove la celebrazione eucaristica è proseguita con la proclamazione della passione e morte del Signore. Nell’omelia l’Arcivescovo ha accompagnato i fedeli dentro la solitudine di Gesù nella passione, a partire dalle parole del Getsemani: “La mia anima è triste fino alla morte; restate qui e vegliate con me”. Dal Getsemani al Golgota, ha osservato Tisi, è “tutto un rincorrersi di paure che non risparmiano nessuno”: la solitudine di Giuda, la “fuga dei discepoli”, “il rinnegamento di Pietro” e “il ritrarsi di Pilato”, fino al grido della croce: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”.

Proprio questo grido, ha sottolineato don Lauro, “racconta un Dio che mai avremmo immaginato” e apre alla possibilità di “fare esperienza della straordinaria forza dell’amore di Dio”. Gesù infatti non invoca vendetta né giustizia, ma “la sua compagnia: a Dio chiede la presenza, l’esserci con lui”. Il grido del Crocifisso, ha proseguito Tisi, “raggiunge gli abissi di tanti donne e uomini che sperimentano la solitudine, l’abbandono, l’ingiustizia” e parla direttamente anche al nostro tempo. Lo testimoniano le parole di un malato incontrato all’Hospice: “Comunque vada so che Dio non mi abbandona”. In un’epoca in cui “il reale è spesso sostituito dalla narrazione virtuale”, l’invito che emerge dalla passione di Gesù è quello dell’esserci: “il farsi prossimo, lo stare accanto” è “la grande chance che Dio ci offre per impedire alla storia umana di cadere in preda alla solitudine e alla disperazione”. Nel finale dell’omelia il riferimento al Getsemani diventa consegna concreta per i credenti: “Fa’ come me: incontra, abbraccia, perdona!”.