Urne aperte per la scelta del sindaco dalle 7 alle 21

Domenica 9 novembre urne aperte a Capriana, Luserna e Madruzzo, in Trentino, per il rinnovo di sindaci e consigli comunali.

Trento – Dopo il commissariamento, nella precedente tornata elettorale, i tre Comuni ora si recheranno ai seggi, aperti dalle 7 alle 21. Niente da fare, invece, a Cimone, che ancora una volta non ha espresso candidati. A Capriana c’è un unico candidato, Dallio Errwin, con la lista Impegno civico per Capriana. Anche a Luserna un solo aspirante sindaco, Marlon Gasperi. A Madruzzo la contesa è tra il 25enne Alessio Anselmo della lista Noi per Madruzzo e l’attuale commissario Mariano Bosetti.