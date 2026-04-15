Festa per tre importanti anniversari di sacerdoti locali

Il 19 aprile 2026, alle 10.30 in Arcipretale a Pieve, giornata di festa per tre importanti anniversari di ordinazione sacerdotale. Ecco le storie di altri sacerdoti partiti dal Primiero Vanoi

La celebrazione in Arcipretale a Primiero per gli anniversari del 2019

Primiero/Vanoi (Trento) – Domenica 19 aprile di importanti ricorrenze a Primiero. Alle 10.30 nella chiesa Arcipretale di Fiera – Pieve, saranno festeggiati insieme, tre importanti anniversari di ordinazione sacerdotale. Si tratta di: don Ilario Crepaz, 70 anni di ministero, don Gianpietro Simion, 60 anni e don Pietro Kinspergher, 75 anni. Dopo la solenne celebrazione, ritrovo all’oratorio per un momento semplice e gioioso di comunità. “Un’occasione per dire grazie – ricordano le parrocchie – a chi, da tanti anni, cammina accanto a noi nella fede”.

Don Ilario Crepaz (a sinistra in foto), è nato a Fiera di Primiero il 2 febbraio 1933. Fu ordinato sacerdote il 17 marzo del 1956. Prima di tornare in Trentino, in America e nella periferia di New York, don Ilario ha celebrato messa per quasi 30 anni. Don Gianpietro Simion (a destra) è nato invece a Tonadico il 7 ottobre 1940, è stato ordinato il 29 giugno 1966. Dopo aver insegnato e guidato molte parrocchie (entrando anche nelle fabbriche, vicino ai lavoratori) in Trentino, è tornato a Primiero. Don Pietro Kinspergher festeggia invece ben 75 anni di ministero. Dopo una vita religiosa molto attiva, oggi è residente presso la Casa del Clero di Trento.

Per dovere di cronaca, ricordiamo anche che don Giuseppe Da Pra, ha fatto il suo ingresso ufficiale a Primiero il 26 ottobre 2014, proveniente da una lunga esperienza in Val di Fassa. Da sempre parroco operativo, grande tessitore di relazioni e citando il Cardinal Parolin: “Emblema di vera carità sacerdotale”. Don Augusto Pagan, nato nel 1953, originario di Grigno, ha invece una lunga esperienza missionaria come comboniano prima di rientrare nel clero diocesano. Nel 2019 con una solenne cerimonia religiosa in Arcipretale a Primiero, sono stati ricordati ben 9 anniversari sacerdotali. Tutti gli anniversari dei parroci trentini, nel 2026.

Parroci dal Primiero Vanoi

Impossibile citare tutti i religiosi e le religiose partiti dalle valli di Primiero e Vanoi, perchè sono davvero molti. Una ricorrenza speciale, ricade nel 2026 anche per un parroco con origini nel Vanoi, seppur molto impegnato in questi anni da Madonna di Campiglio alla Val di Fassa. Si tratta di Don Mario Bravin, nato nel 1966, ordinato nel 1991, sacerdote da 35 anni. Dal 2015 è parroco super attivo in Val di Fassa, dove è noto anche come il “prete pompiere” per il suo servizio nel Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari, è stato nominato anche Cavaliere della Repubblica.

Tra i parroci molto impegnati in Trentino, ricordiamo anche Don Cristiano Bettega di Imèr, nato a Transacqua nel 1967 e ordinato nel 1998. Tra i molti incarichi ricoperti, è uno stimato docente, Responsabile Commissione Triveneto per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso, dall’8 ottobre 2023 è parroco dell’unità pastorale di Trento Nord (Cristo Re, Madonna della Pace, Solteri, Vela, S. Apollinare). Noto esperto di teologia dogmatica ed ecumenismo, ha ricoperto ruoli di rilievo nel dialogo interreligioso regionale ma non solo.

Impossibile non citare don Ferruccio Furlan (classe 1962), noto per il suo ruolo pastorale e formativo nella diocesi trentina. Nato a Transacqua il 13 aprile 1962, è stato ordinato nel 1990. Sacerdote della Diocesi di Trento, ha ricoperto ruoli significativi tra cui parroco in Vallarsa, decano di Primiero, parroco a Cavalese e, dal 2016 al 2022, Vicario episcopale per il Clero. Dal 2022 è parroco a Gardolo, Canova, Gazzadina, Meano e Vigo Meano. Precedentemente ha ricoperto l’incarico di vicario per il Clero e padre spirituale in seminario (2016-2022).

Tra i più noti infine, sempre dal Vanoi, è partito anche don Pietro (Piero) Rattin, ordinato sacerdote nel 1974. Importante è stato il suo impegno come assistente spirituale e delegato vescovile: nel 2024 ha celebrato il 50° anniversario di ordinazione (1974-2024). E’ stato a lungo parroco a Piedicastello (Trento) prima di assumere l’incarico di rettore presso il Santuario di Montagnaga di Piné. Molti sono stati nel tempo, i sacerdoti che hanno operato anche in missione, con origini nelle comunità del Primiero e Vanoi, a tutti loro vada il nostro grazie più sincero per il loro prezioso servizio nelle comunità trentine, ma non solo.