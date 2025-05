Si vota per i Comuni al ballottaggio, domenica 18 maggio dalle 7 alle 22, scrutinio in serata

Sono 11 i Comuni in Trentino, con più di 3000 abitanti che dovranno tornare al seggio. Domenica 18 maggio 2025 si vota anche in Alto Adige per rinnovare Sindaci e Consigli comunali in 2 comuni

Trento/Bolzano – Domenica 18 maggio 2025 (turno di ballottaggio) si vota per le elezioni amministrative 2025 per rinnovare i sindaci in 11 comuni del Trentino Non si vota nei Comuni di Ala, Borgo Chiese, Caldonazzo, Campodenno, Fiavè, Lona Lases, Mezzolombardo, Predazzo e Rovereto i cui organi sono stati rinnovati nel 2024. Inoltre non si vota nei Comuni di Capriana, Luserna e Madruzzo non essendo state presentate candidature entro il termine del 18 marzo 2025. I seggi saranno aperti la domenica dalle ore 7:00 alle 22:00. Le operazioni di spoglio delle schede si svolgeranno in tutti i comuni la domenica sera al termine delle operazioni di voto. Occhi puntati nel Trentino orientale sulle sfide di Borgo Valsugana, Pergine e Cavalese.

Tutti i Comuni al ballottaggio in Trentino

Il voto a Bolzano

Domenica 18 maggio 2025 si vota anche in Alto Adige per rinnovare Sindaci e Consigli comunali in 2 comuni. I seggi saranno aperti anche in questo caso solo domenica dalle ore 7:00 alle 22:00. Gli scrutini saranno eseguiti la domenica al termine delle operazioni di voto.

I Comuni al voto in Alto Adige

Le sfide nel Trentino orientale

BORGO VALSUGANA, ballottaggio fra Martina Ferrai (41,21% dei voti al primo turno, liste “InCentro Borgo Olle” e “Comunità Futura”) ed Enrico Galvan (27,59%, sostenuto dalle liste “Borgo e Olle Bene Comune” e “Borgo Domani” ). Con Galvan ha annunciato l’apparentamento Fabio Dalledonne (26,43% dei voti il 4 maggio).

PERGINE VALSUGANA, ballottaggio fra Marco Morelli (42,84% dei voti al primo turno, sostenuto da Linea civica, Prospettiva futura, Patto per Pergine, Fare comunità, Lega e Patt) e Carlo Pintarelli (35,47%, sostenuto da Civica – Oss Emer, Impegno per Pergine, Lista Pergiovane, Civic@ per Pergine)

CAVALESE, ballottaggio fra Carlo Betta (50% dei voti al primo turno, lista Cavalese e Masi insieme) e Sergio Finato (50%, sostenuto da due liste civiche Ambiente comune e Bene comune).