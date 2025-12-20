Si era inoltrato nel bosco con un amico, rimasto illeso

È successo a Laudes, nel comune di Malles, nel tardo pomeriggio di venerdì

Laudes (Bolzano) – Due ragazzi di dieci e undici anni che si trovavano in un parco giochi hanno imboccato un sentiero escursionistico che conduce a una malga, ma con il sopraggiungere dell’oscurità si sono persi in prossimità di una parete rocciosa. Il bambino di dieci anni ha messo un piede in fallo ed è precipitato per circa 100 metri nel vuoto.

L’amico undicenne ha chiamato casa col suo cellulare. È scattata l’operazione di soccorso, durata 4 ore, complicata dal buio e dal terreno impervio. Quando i soccorritori hanno raggiunto il bambino precipitato, hanno potuto solo constatarne il decesso. Il secondo ragazzo è stato recuperato dall’elicottero della Guardia di Finanza, con il supporto dell’elicottero di soccorso Pelikan 3. Trasportato in ospedale per accertamenti, è risultato praticamente illeso. Sulla disgrazia sono in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri. Addolorata la piccola comunità di Laudes. Annullata una festa d’Avvento prevista per sabato.

L’allarme e il primo intervento

E’ stato l’amico a lanciare l’allarme, chiamando con il telefonino la propria madre. Sul posto sono arrivati il soccorso alpino della Guardia di finanza di Silandro, quello dell’Alpenverein e i Vigili del fuoco. I soccorritori hanno messo in sicurezza il ragazzino sopravvissuto, che si trovava in un punto molto esposto. Il bambino è stato recuperato con il verricello dall’elicottero della Guardia di finanza, dotato di visori notturni.

L’elicottero Pelikan 3 ha invece illuminato con un faro la zona per gli altri soccorritori. Il bimbo, sotto shock, è stato affidato alle cure dei sanitari e trasportato in ospedale per i controlli del caso. L’elicottero ha poi anche recuperato la salma del altro ragazzino. Tutto l’intervento è durato quasi quattro ore. Il paese di Laudes di 600 abitanti è in lutto. “Qui tutti conoscono tutti. Siamo tutti molto colpiti da questa tragedia, anche perché molti di noi hanno figli di quella età”, racconta il sindaco di Malles, Josef Thurner. Il primo cittadino si era recato ancora venerdì sul posto, per assistere all’intervento e per manifestare la vicinanza alle due famiglie colpite dalla tragedia.