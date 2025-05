Wcco come prenotare online. Lo ha stabilito il Comune di Auronzo

NordEst – L’accesso al parcheggio delle Tre Cime di Lavaredo, adiacente al Rifugio Auronzo, sarà consentito solo tramite prenotazione e questa sarà obbligatoria. Lo ha stabilito il Comune di Auronzo di Cadore (Belluno), che ha attivato un portale di prenotazione visibile in un sito dedicato (www.auronzo.info). Attenzione particolare è stata posta per i residenti e gli operatori del territorio che, previa registrazione, avranno degli accessi dedicati all’area. L’accessibilità è stata pianificata e calmierata tramite un calendario e una segmentazione all’accesso per fasce orarie e per tipologia di mezzo utilizzato.

Come arrivare

È possibile arrivare alle Tre Cime di Lavaredo in auto, in camper o in moto attraverso una suggestiva strada panoramica asfaltata lunga circa 6 chilometri, che parte in prossimità del Lago d’Antorno, nel comune di Auronzo di Cadore. La strada conduce direttamente al Rifugio Auronzo, situato a quota 2.333 metri, dove si trova un ampio parcheggio. L’intero tratto è percorribile in auto durante il periodo di apertura stagionale, generalmente da fine maggio a fine ottobre, salvo condizioni meteo avverse. Per raggiungere il parcheggio al Rifugio Auronzo è necessario superare un casello di accesso per la verifica del titolo di transito per raggiungere il parcheggio in quota.