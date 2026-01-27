Da martedì pomeriggio tendenza ad aumento della nuvolosità da ovest, con i primi possibili fenomeni in serata

Da martedì sera e nella giornata di mercoledì transito di una saccatura e di un sistema perturbato con nuovo episodio pluvio-nevoso, con possibile strascico del maltempo anche nella giornata di giovedì. Venerdì deboli correnti in quota settentrionali meno umide con più sole

NordEst – Meteotrentino segnala: martedì, molto soleggiato al mattino con nubi in aumento nella seconda parte della giornata e alcune deboli precipitazioni a partire dalla serata, nevose oltre i 500 m circa. Mercoledì precipitazioni diffuse, con nevicate probabili anche a bassa quota, specie al mattino. Giovedì possibilità di alcune deboli precipitazioni residue. Da venerdì maggiore stabilità ma ancora nuvoloso, più soleggiato nel weekend

Arpav Dolomiti conferma per martedì 27 gennaio, tempo inizialmente soleggiato, con locali nubi basse e nebbia su parte della Valbelluna (specie Feltrino) Freddo ovunque al primo mattino con estese gelate. Al pomeriggio tendenza ad aumento della nuvolosità da ovest, fino a cielo nuvoloso o molto nuvoloso dalla sera, con i primi possibili fenomeni sulle Prealpi veronesi.

Precipitazioni. Fino al pomeriggio assenti (0%). Dalla sera primi deboli fenomeni sulle Prealpi veronesi (50/70%), in estensione verso est entro la mezzonatte, nevosi fino a fondovalle su Dolomiti, a 600-1000 m su Prealpi, con limite in rialzo.

Temperature. Minime in ulteriore calo nelle valli con forti ed estese gelate, stazionarie in quota; massime senza notevoli variazioni, salvo risultare in aumento in alta quota. Su Prealpi – a 1500 m: min 0 max 2, a 2000 m: min -3 max -2 Dolomiti – a 2000 m: min -4 max -2, a 3000 m: min -10 max -5

Venti. Nelle valli in genere deboli; in quota in intensificazione da deboli/moderati al mattino a moderati/tesi al pomeriggio/sera da ovest sud-ovest, a 10-25 km/h a 2000 m e a 25-45 km/h a 3000 m.

Mercoledì 28. Condizioni di tempo perturbato, con cielo molto nuvoloso/coperto e diffuse precipitazioni.

Precipitazioni. Dalla notte in rapida estensione da ovest verso est fino a diffuse ovunque al mattino (80-100 %), nevose nei fondovalle dolomitici più interni, ed inizialmente non escluso in qualche fondovalle prealpino, poi attorno ai 1000/1200 m sulle Prealpi e sulle aree dolomitiche più aperte, temporaneamente anche fino sui 1500 m sulle Prealpi durante le ore centrali, in possibile lieve calo verso sera. Nel pomeriggio esaurimento dei fenomeni ad iniziare da Prealpi ovest mentre insisteranno su bellunese fino a sera. Sono attesi mediamente 15-25 cm su Dolomiti oltre i 1200 m, 25-35 cm su Prealpi oltre i 1500 m localmente di più a 2000 m.

Temperature. Minime in aumento, massime in calo nelle valli. Su Prealpi – a 1500 m: min -3 max 0, a 2000 m: min -4 max -2 Dolomiti – a 2000 m: min -6 max -2, a 3000 m: min -8 max -6

Venti. in quota tesi a tratti forti da sud in graduale attenuazione verso sera, a 10-25 km/h a 2000 m e a 25-50 km/h a 3000 m.

Giovedì 29. Nella notte e fino al mattino molto nuvoloso con residue deboli o debolissime precipitazioni, specie sulle Dolomiti, con neve possibile oltre gli 800/1000 m sulle Dolomiti, 1000/1200 m sulle Prealpi. Nel pomeriggio ancora molte nubi ma con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità a partire da Prealpi ovest . Venti in quota in attenuazione a deboli settentrionali, deboli variabili nelle valli.

Venerdì 30. Tempo stabile con cielo da poco a parzialmente nuvoloso. Temperature in lieve calo, specie le minime a fondovalle con estese e forti gelate. Venti in quota deboli o al più a tratti moderati settentrionali, deboli variabili nelle valli.