Altra stagione positiva per gli operatori funiviari delle Dolomiti

Fino al 21 aprile, rimarranno aperti impianti e piste a Plan de Corones, Arabba, 3 Cime Dolomites, Val di Fiemme/Obereggen (Passo Oclini fino al 25/04) e Valles-Jochtal (20/04). L’ultimo impianto a chiudere sarà la seggiovia Falzarego a Col Gallina il 4 maggio 2025

NordEst – Grazie alle perturbazioni in corso che hanno portato lievi precipitazioni oltre i 2.000 m, entra nella sua fase finale con neve fresca in quota la stagione invernale 2024/2025 sulle Dolomiti, quella del 50/o compleanno di Dolomiti Superski. La stagione del comprensorio dolomitico continua ancora per alcune settimane, indipendentemente dalle condizioni meteo. Fino al 21 aprile, rimarranno aperti impianti e piste a Plan de Corones, Arabba, 3 Cime Dolomites, Val di Fiemme/Obereggen (Passo Oclini fino al 25/04) e Valles-Jochtal (20/04). L’ultimo impianto a chiudere sarà la seggiovia Falzarego a Col Gallina il 4 maggio prossimo. Singoli impianti potrebbero discostarsi dalle date di chiusura riportate e possono essere verificati sul sito di Dolomiti Superski.

Anche se singole zone sciistiche delle Dolomiti rimarranno aperte ancora per qualche giorno, i numeri attuali soddisfano gli operatori funiviari: i risultati sono leggermente migliori rispetto allo scorso anno con un più 0,89 % di primi ingressi. In movimento anche la struttura di provenienza della clientela, con l’Italia (attualmente circa 45%) e la Germania (attualmente circa 15%) che rimangono i mercati di riferimento, mentre gli Usa hanno preso il posto di Russia e Ucraina, anche grazie alla cooperazione di Dolomiti Superski con il circuito skipass nordamericano Ikon Pass. “Stiamo assistendo a un riassetto della struttura della nostra clientela in quanto a provenienza. Nuovi mercati stanno scoprendo le Dolomiti, mentre Paesi già presenti da anni si stanno rafforzando e fidelizzando”, commenta il direttore marketing di Dolomiti Superski, Marco Pappalardo.

L’ospite stanziale con almeno un pernottamento (perciò al netto degli skipass giornalieri e stagionali), in media ha sciato 4,35 giorni, mentre proprio lo skipass di 4 giorni sta crescendo in adeguamento a questo trend. Per la stagione 2025/2026 del Dolomiti Superski, le prime aperture sono previste per sabato 29 novembre 2025, mentre il resto delle zone sciistiche, Sellaronda compresa, entreranno in funzione il 4 dicembre 2025. La chiusura ufficiale è prevista il 6 aprile 2026 (Sellaronda e valli centrali) con alcune zone sciistiche che, come di consueto, potranno chiudere prima o dopo questa data. Sono stati stabiliti anche gli orari e i prezzi degli skipass per la prossima stagione invernale che prevedono in media adeguamenti del 3%, a seconda delle diverse tipologie di abbonamento. Anche per la stagione sciistica 2025-26 sarà previsto lo sconto immediato del 5% sugli acquisti online di skipass giornalieri e plurigiornalieri effettuati almeno 2 giorni prima dell’inizio della validità dello skipass.