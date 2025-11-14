Dolomiti Superski, la stagione invernale è ormai vicina

Parte il 29 novembre 2025, Sellaronda e altre aree il 4 dicembre. Tutte le novità

NordEst – Le Dolomiti si preparano alla stagione sciistica che prenderà il via nelle prime località il 29 novembre, mentre le altre valli — Sellaronda inclusa — apriranno dal 4 dicembre in poi. Temperature permettendo, i cannoni sparaneve sono già al lavoro e oggi prende il via anche la prevendita del pass stagionali “Dolomiti Superski Family”, che consente alle famiglie di sciare a meno di metà prezzo. L’acquisto può avvenire anche online su dolomitisuperski.com per coloro che ne erano in possesso già nelle stagioni 2024-25 e hanno ancora tutte le My Dolomiti Card.

Contestualmente, riaprono anche gli uffici skipass centrali, informa Dolomiti Superski in una nota. Intanto, gli impiantisti stanno concludendo i preparativi tecnici e attendono l’arrivo del freddo per dare il via all’innevamento programmato. La 51/a stagione di Dolomiti Superski porta con sé numerose novità infrastrutturali realizzate durante i mesi estivi e autunnali: un investimento complessivo di 215 milioni di euro che ha permesso la sostituzione di 13 impianti obsoleti con strutture moderne e più performanti in 9 delle 12 valli, l’ammodernamento dei sistemi di innevamento e l’ottimizzazione di diverse piste, ora più scorrevoli e sicure.

Dolomiti Superski Family permette alle famiglie (minimo 3 persone) di condividere un pacchetto di giornate sci precaricate: almeno 10 per ogni membro, utilizzabili liberamente da qualunque componente. Secondo la nota, la giornata non supera i 39 euro a persona nella formula iniziale. Ogni membro può sciare in autonomia. I bambini under 8 (nati dal 2018 al 2022) hanno diritto a uno skipass stagionale gratuito a fronte dell’acquisto della formula da parte del genitore. I ragazzi nati tra il 2008 e il 2017 usufruiscono di una riduzione del 30% sul prezzo dello skipass da 1 a 31 giorni. Lo shop online acquista un ruolo sempre più centrale: acquistando uno skipass giornaliero o plurigiornaliero almeno due giorni prima dell’utilizzo si ottiene uno sconto del 5%.