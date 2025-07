Dal messaggio di pace, all’elogio alla cooperazione trentina, fino ai momenti di relax a passo Rolle

Il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano è stato a Primiero fino a lunedì, per l’ormai consueto breve periodo di riposo estivo, dove ha incontrato anche l’arcivescovo di Trento Lauro Tisi. Nei giorni scorsi è tornata a Primiero anche la senatrice Liliana Segre

Il Cardinale Parolin nella chiesa di Siror

Primiero (Trento) – Il Cardinale Pietro Parolin, cittadino onorario di Primiero, è tornato in valle per un breve periodo di riposo. In anticpo rispetto alla solita pausa di agosto. Come da tradizione, Parolin ha celebrato messa ogni giorno alle ore 8 nella chiesa di Siror, per concedersi poi qualche passeggiata rigenerante. In particolare dopo l’intenso periodo segnato dalla morte di papa Francesco e dall’elezione di papa Leone XIV. “Momenti forti che tutti abbiamo vissuto portando nel cuore desideri, speranze e attese – ha sottolineato Parolin tra le Dolomiti, salutato con affetto – “benvenuto a casa!” – dal parroco don Giuseppe Da Pra, a nome di tutta la comunità locale con i parroci di zona, i rappresentanti delle amministrazioni locali e delle associazioni.

L’incontro con il Vescovo di Trento, Tisi e in basso, in escursione a passo Rolle con don Giuseppe da Pra (E.F.G.)

Il Cardinale in escursione ai piedi del Cimon della Pala in Trentino

Parolin: “Nei nomi citati dal Papa ci sono tutte le vittime di Gaza”

Non sono mancate in questi giorni, le parole di pace del cardinale segretario di Stato: “Imploriamo la fine di questa tragedia.

130 anni di cooperazione in Trentino

Domenica mattina invece, la messa ha dato l’occasione per ricordare i 130 anni della Cooperazione Trentina. “Nessuno di noi è una isola, quindi tutti dobbiamo metterci in relazione con gli altri e lavorare insieme. Ma se questo è vero da sempre, oggi lo è particolarmente vista la complessità dei problemi che dobbiamo affrontare. Nessuno, oggi, è in grado di dare risposte efficaci, risposte durature, se non c’è una sinergia tra tutti i protagonisti, fra tutti gli operatori nei diversi ambiti e nei diversi campi di attività. Quindi non faccio che incoraggiare la Cooperazione in generale” ha detto Parolin.

In breve

L’Arcivescovo di Trento torna nel Primiero Vanoi. Mercoledì 23 luglio Ore 18.00 – Santa Messa a Passo Gobbera. Giovedì 24 luglio Mattina – Visita all’Ente Parco di Paneveggio. Ore 20.00 – Santa Messa alla chiesetta di Sant’Antonio a Passo Cereda. Venerdì 25 luglio Incontro con i sacerdoti.

Primiero Incontri 2025. Venerdì 25 luglio Ore 20.45 Oratorio di Pieve Incontro con Giovanni Grandi, Professore di Filosofia Morale. Tema: “Democrazia e amicizia sociale. Superare la crisi della partecipazione”.