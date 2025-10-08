Bando da circa 55 milioni a Collini, Misconel e Grisenti

Sono iniziati a Primiero, i lavori di taglio ed esbosco funzionali alla realizzazione del nuovo collegamento funiviario San Martino Rolle

San Martino di Castrozza (Trento) – Ad eseguire le opere è il gruppo di imprese che si è aggiudicato il bando da circa 55 milioni di euro per la progettazione e realizzazione del collegamento funiviario San Martino di Castrozza-Passo Rolle. Ne fanno parte Leitner spa di Vipiteno con le aziende Collini lavori spa (Trento), Misconel srl (Cavalese), Grisenti srl (Trento) oltre a diversi studi e professionisti per la parte tecnica e di progettazione.

“Si tratta – precisa il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti – dell’avvio di fatto della prima fase del cantiere di questo intervento strategico per lo sviluppo sostenibile della valle del Primiero, promosso da Trentino sviluppo in collaborazione con la Provincia autonoma e le comunità locali. È importante che questo lavoro di preparazione, lungo la traccia del futuro impianto, venga fatto in autunno, per consentire a partire dalla primavera prossima la messa in opera della nuova infrastruttura, come preventivato per non subire ritardi”, aggiunge il presidente.

I lavori – ricorda una nota della Provincia – interessano l’area sopra l’abitato di San Martino di Castrozza, tra Prà delle Nasse e Malga Fosse di sopra, lungo il percorso del futuro impianto di mobilità sostenibile. La conclusione è prevista nel corso dell’autunno. Contestualmente inizieranno a breve anche i sondaggi geognostici e la bonifica bellica, che rientrano nelle opere preliminari per la realizzazione della telecabina da dieci posti denominata “Bellaria-Prato Nasse-Malga Fosse di sopra”.

Per il sindaco di Primiero San Martino di Castrozza Daniele Depaoli:”l’avvio della cantierizzazione è una notizia importante per tutta la comunità, che da tempo attende questa infrastruttura. Il collegamento – prosegue Depaoli – è una leva indispensabile per la crescita del nostro territorio, unendo mobilità sostenibile, sviluppo dell’economia e del turismo”.