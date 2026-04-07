Più sanzioni e meno incidenti sulle piste da sci nel Bellunese

Scontri calano fino al 25% grazie a presenza carabinieri sui percorsi

Belluno – Nella stagione sciistica invernale da poco conclusa gli incidenti registrati sui comprensori di Cortina (Faloria-Cristallo), Arabba, Alleghe e Padola, nel Bellunese, hanno registrato diminuzioni fino al 25% correlate ad un incremento a tripla cifra delle sanzioni elevate dai carabinieri sulle piste. I dati sono stati diffusi dall’Arma stessa, precisando che le violazioni preponderanti sono state quelle di eccesso di velocità, precedenze non rispettate e mancanza di assicurazione o casco.

Nell’area di Cortina , a fronte di un deciso aumento dell’attività sanzionatoria (+133%), si è registrata una significativa diminuzione del totale interventi (-15%) e, in particolare, una riduzione degli scontri tra utenti, scesi a soli nove casi (-25%). Per quanto riguarda il comprensorio di Arabba, l’ incremento del 156% delle sanzioni ha indotto un contenimento di 22,5% degli infortuni, mentre nell’area di Alleghe le contestazioni hanno marcato un aumento del 266%. La maggior parte degli incidenti, fanno notare ancora i carabinieri, “è dovuta a incidenti autonomi o malori. Solo attraverso una valutazione oggettiva dei propri limiti e commisurando l’attività alle proprie reali capacità – chiude la raccomandazione dell’Arma – si può invertire la tendenza degli infortuni singoli”,