Dolomiti, nuovi professionisti del turismo: due borse di studio per il Master Luiss Business School a Belluno

L’obiettivo di FPB Cassa che promuove l’iniziativa, è di dotare i giovani laureati di competenze d’avanguardia in ambito turistico da poter utilizzare a livello internazionale, ma anche quale “motore” di crescita e di promozione del nostro territorio.



La sede Luiss di Belluno

Belluno – Il master, che conferisce 60 Crediti Formativi Universitari (CFU), è rivolto a laureandi e neolaureati di I e II livello o con ordinamento a ciclo unico e mira a fornire le competenze necessarie per intraprendere una carriera internazionale nel settore del turismo, con una particolare attenzione alla valorizzazione e alla gestione sostenibile delle destinazioni. Il percorso formativo si articola in lezioni frontali, analisi di casi aziendali, seminari con manager e imprenditori di primo piano del settore, oltre a progetti di gruppo

Le due borse di studio

Hanno un valore di 8.000 euro ciascuna, pari al 50% della quota di iscrizione al master. Il Master si svolgerà presso l’Hub della Luiss Business School “Veneto delle Dolomiti” di Belluno e avrà la durata di 12 mesi, con inizio delle lezioni il prossimo 27 ottobre. Le prossime selezioni, gestite da remoto dalla Luiss Business School, avranno luogo il 10/11 settembre e il 25/26 settembre. Per maggiori informazioni sul Master è possibile consultare questo link .

L’iniziativa è promossa da FPB Cassa, istituto di credito attivo nell’area delle province di Trento e di Belluno con 23 filiali, ha messo a disposizione di tutti i propri soci (complessivamente quasi 9.000) e dei loro figli due borse di studio destinate al Master Universitario di I livello in Strategia e Management del Turismo, organizzato dalla Luiss Business School presso l’Hub “Veneto delle Dolomiti” di Belluno.

Una opportunità per i giovani

. “Crediamo che il turismo, soprattutto nelle Dolomiti, sia un volano strategico per il futuro della nostra economia. Con queste borse di studio vogliamo dare ai nostri giovani l’opportunità di formarsi ai massimi livelli, affinché possano diventare protagonisti di uno sviluppo intelligente e sostenibile del nostro territorio, ma anche ambasciatori qualificati delle nostre bellezze sui mercati mondiali”, sottolinea il presidente di FPB Cassa Carlo Vadagnini.

“Da sempre investiamo con diverse iniziative nella preparazione delle nuove generazioni, perché sappiamo che il sapere è una risorsa strategica sempre più preziosa”, aggiunge il direttore generale dell’istituto Ruggero Lucin. “Questo master, commenta Lucin, offre competenze immediatamente spendibili, capaci di connettere la tradizione dell’ospitalità locale con le migliori pratiche e strategie a livello internazionale, secondo un modello di business d’avanguardia.”

Luca Pirolo, Associate Dean for Multi – Hub Strategy Luiss Business School, conferma: “L’approccio glocal della Luiss Business School unisce una visione internazionale a un’attenzione concreta ai territori. Crediamo che l’eccellenza della formazione manageriale possa diventare un vero abilitatore di crescita, valorizzando le comunità locali e sostenendo settori strategici come il turismo, risorsa fondamentale per il presente e il futuro del nostro Paese. La collaborazione con gli attori del territorio rappresenta un elemento imprescindibile per dare forza a questo obiettivo”.