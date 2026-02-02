Tra la tarda sera di lunbedì non sarà del tutto escluso qualche fiocco fino ai fondovalle specie sulle Prealpi

Dalla sera dilunedì, e fino alle ore centrali di martedì sono attese precipitazioni via via più diffuse e intense, in particolare al mattino dimartedì, avverte Meteotrentino

NordEst – Secondo Meteotrentino, la quota neve “si collocherà attorno ai 700 metri nei settori meridionali più aperti e ventilati; altrove saranno possibili nevicate o neve mista a pioggia anche a quote inferiori ai 500 metri”. Entro il primo pomeriggio di martedì, Meteotrentin stima mediamente 10-20 centimetri di neve oltre i 700-1.000 metri, con accumuli maggiori alle quote più elevate dei settori centro-meridionali.

A quote inferiori gli accumuli saranno più contenuti, ma qualche centimetro potrà localmente depositarsi anche nei fondovalle della Valsugana e forse anche della valle dell’Adige. Nel corso del pomeriggio di martedì le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi, con un progressivo aumento della quota neve fino a circa 1.000-1.300 metri. Tra mercoledì e giovedì è possibile il transito di un nuovo impulso perturbato, che potrebbe portare precipitazioni deboli o moderate, nevose in prevalenza oltre i 1.000 metri e localmente anche a quote inferiori