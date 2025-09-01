Dolomiti, Meteotrentino: ancora piogge e temporali

Dal pomeriggio di sabato il tempo è migliorato, ma una nuova perturbazione atlantica è prevista transitare sul territorio provinciale tra lunedì e la serata di martedì. Lo comunicano Meteotrentino ed Arpav Dolomiti

NordEst – Sono attese precipitazioni a tratti diffuse e localmente intense, anche a carattere temporalesco, in particolare durante la prossima notte, quando è previsto il passaggio di un primo impulso instabile accompagnato da venti forti sudoccidentali in quota. I rovesci si muoveranno rapidamente verso nord-est e, su aree ristrette, potranno determinare piogge molto intense (oltre 30 millimetri in poche decine di minuti) e possibili raffiche di vento di forte intensità.

Nel corso della giornata di martedì, i flussi in quota tenderanno ad attenuarsi, ma il tempo rimarrà instabile con ulteriori precipitazioni, anche sotto forma di rovescio temporalesco. I fenomeni saranno più probabili nel pomeriggio e in serata, in concomitanza con il transito dell’asse della saccatura. Gli accumuli previsti entro la serata di martedì sono mediamente compresi tra 20 e 40 millimetri, con possibili picchi locali superiori a 60 millimetri. Per le giornate di mercoledì e giovedì, la probabilità di piogge risulta invece bassa.

Arpav Dolomiti conferma: dalla serata di lunedì e nel corso di martedì tempo instabile, a tratti perturbato specie tra la serata/notte di lunedì e il primo mattino di martedì, con precipitazioni sparse e intermittenti a prevalente carattere di rovescio e temporale, localmente anche forti e/o persistenti specie sui settori centro-orientali, dove sono maggiormente probabili i quantitativi complessivi più consistenti.