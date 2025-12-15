Da martedì, aumento della nuvolosità dalle zone prealpine occidentali

Meteotrentio conferma dopo un lunedì, parzialmente soleggiato, da martedì molto nuvoloso o coperto con precipitazioni, deboli o moderate, nevose mediamente oltre i 1600 metri circa, più probabili dal pomeriggio-sera, in esaurimento mercoledì. Giovedì e venerdì nubi basse nelle ore più fredde e parziali schiarite durante il giorno. Sabato irregolarmente nuvoloso.

NordEst – La pressione atmosferica – segnala Arpav Dolomiti meteo – tende lentamente a diminuire per l’approssimarsi dall’Atlantico di una debole saccatura che determinerà tra martedì e mercoledì un aumento delle nuvolosità e qualche modesta precipitazione mentre gli effetti più importanti della saccatura saranno deviati sull’Italia centro-meridionale ad opera dell’alta pressione che ci sta ancora interessando. Il flusso di correnti di aria subtropicale in quota, che ancora per lunedì manterrà un’inconsueta mitezza in alta montagna, tra martedì e mercoledì sarà sostituito dall’arrivo di aria atlantica più umida che porrà fine al fenomeno dell’inversione termica. Dopo la temporanea e lieve ripresa della pressione di giovedì, tra venerdì è sabato le Alpi saranno raggiunte da una nuova e debole saccatura atlantica ed anche questa produrrà degli effetti piuttosto marginali su tutto l’arco alpino. Le temperature inizieranno a diminuire da martedì e si porteranno su valori prossimi o di qualche grado ancora superiori alla norma.

Le previsioni a NordEst

Martedì 16. Tempo variabile; tra la notte e le prime ore del mattino in genere poco nuvoloso per innocue velature; in seguito, graduale aumento della nuvolosità per nubi medio-alte ad iniziare dalle zone prealpine occidentali in estensione dalle ore centrali anche al Bellunese

Precipitazioni. Fino al tardo pomeriggio generalmente assenti (0%); dalla sera possibile qualche debole nevicata sulle Prealpi veronesi e vicentine oltre i 1700-1900 m e qualche fiocco oltre i 1500-1700 m sulle Dolomiti. Entro la fine della giornata sono previsti apporti di qualche millimetro (1-2 mm) specie sulle zone prealpine centro-occidentali, anche nulli sulle Dolomiti (0-1 mm).

Temperature. Minime stazionarie o in lieve aumento nelle valli, in diminuzione in alta montagna dove saranno misurate a fine giornata; massime in generale diminuzione specie in alta montagna; attenuazione del fenomeno dell’inversione termica. Su Prealpi a 1500 m min 2°C max 4°C, a 2000 m min -1°C max 2°C. Su Dolomiti a 2000 m min -1°C max 2°C, a 3000 m min -6°C max -3°C.

Venti. Nelle valli in genere deboli, in quota in genere moderati o tesi ma anche a tratti forti oltre i 2500-2600 m da sud, sud ovest, a 10-20 km/h a 2000 m e a 35-50 km/h a 3000 m.

Attendibilità previsione: Discreta

mercoledì 17. Tempo variabile a tratti instabile con presenza di molta nuvolosità specie al mattino, associata a modesti fenomeni intermittenti da sparsi a diffusi in prevalenza di debole intensità; la quota delle modeste nevicate sarà oltre i 1700-2000 m sulle Prealpi e i 1500-1800 m sulle Dolomiti, leggermente inferiore a tali quote sulle Dolomiti tra la notte e le prime ore del mattino e alla sera. Temperature senza notevoli variazioni salvo un lieve aumento delle minime e un lieve calo delle massime. Venti in quota in prevalenza moderati dai quadranti meridionali.

Attendibilità previsione: Discreta

giovedì 18. Salvo delle residue e deboli precipitazioni tra la notte e l’alba, eventualmente nevose oltre i 1600-1900 m, tempo più stabile e più soleggiato rispetto a mercoledì soprattutto in alta montagna mentre in molte valli e altipiani il sole sarà in parte disturbato dalla presenza di nubi medio basse specie nella mattinata ma con fenomeni assenti. Temperature in leggero calo le minime, in lieve o contenuto aumento le massime. Venti in alta montagna in prevalenza tesi da sud ovest. Previsore: M.Padoan.

Attendibilità previsione: Discreta