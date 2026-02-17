Le previsioni di Meteotrentino, interessate anche le zone delle gare olimpiche in Val di Fiemme e a Cortina

Arpav Dolomiti conferma: da giovedì, assisteremo ad un episodio di maltempo moderato di stampo invernale. La perturbazione si allontanerà abbastanza velocemente, andando a centrarsi sui Balcani settentrionali già venerdì e lasciando spazio a nuove correnti settentrionali più secche, con probabili condizioni di Foehn

NordEst – Giovedì 19 febbraio è atteso il veloce transito di una perturbazione atlantica su tutto il territorio trentino. Al mattino i flussi in quota tenderanno a intensificarsi da Sud e inizierà a nevicare oltre 500-700 metri, o localmente sotto nelle valli più fredde. Lo comunica Meteotrentino. Nel corso della mattinata le nevicate tenderanno ad abbassarsi di quota e a intensificare fino a moderate o, a tratti, forti. Al mattino e soprattutto durante le precipitazioni più intense neve o neve mista a pioggia potrà quindi essere osservata anche in Valsugana e Valle dell’Adige, con possibili accumuli di qualche centimetro in poco tempo. Oltre i 600-900 metri, durante le fasi più intense, potrà nevicare localmente con intensità pari o superiori a 5 centimetri/ora ed entro il pomeriggio/sera potranno registrarsi accumuli medi di 15-30 centimetri o più di neve, mentre quantitativi generalmente inferiori sono attesi a quote inferiori. Anche la Val di Fiemme, che in questi giorni ospita alcune gare delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, sarà interessata dal maltempo. Nel pomeriggio si prevede una rapida attenuazione ed esaurimento delle precipitazioni a cominciare da Ovest, con innalzamento della quota neve a mille metri circa, mentre i venti tenderanno a ruotare e intensificarsi da Nord con locali episodi di foehn in alcune valli.

Le previsioni Arpav Dolomiti

Mercoledì 18. Nuvolosità variabile nel corso della giornata, in progressivo aumento da ovest, deciso entro sera, quando il cielo risulterà molto nuvoloso ovunque.

Precipitazioni. Generalmente assenti (0/10%).

Temperature. (°C) Prealpi – a 1500 m: min -2 max 0, a 2000 m: min -6 max -3 Dolomiti – a 2000 m: min -8 max -4, a 3000 m: min -15 max -7

Venti. Nelle valli generalmente deboli; in quota dapprima tesi da nord-ovest, in attenuazione e in rotazione in serata a sud-ovest, a sud su Prealpi, a 10-25 km/h a 2000 m e a 30-60 km/h a 3000 m.

giovedì 19. Cielo molto nuvoloso o coperto, con tempo perturbato.

Precipitazioni. Diffuse, di intensità moderata e più abbondanti sulle Prealpi, in possibile attenuazione al pomeriggio/sera a partire da ovest. Limite delle nevicate a fondovalle nella notte in rialzo a 800/1000m, sulle Prealpi anche fino a 1300/1500 m, in giornata, mentre nelle valli dolomitiche la sufficiente intensità dovrebbe garantire un limite più basso.

Temperature. (°C) Prealpi – a 1500 m: min -4 max 0, a 2000 m: min -4 max -1 Dolomiti – a 2000 m: min -7 max -3, a 3000 m: min -10 max -8

Venti. Venti generalmente deboli o moderati di direzione variabile, più intensi solo alle quote più elevate, a 5-20 km/h a 2000 m e 20-60 km/h a 3000 m.

venerdì 20. Nuvolosità residua nella notte e al primo mattino, specie a est, seguita da ampie schiarite in giornata. Contesto nuovamente ventoso, anche con probabile Foehn in molte valli, nel qual caso le temperature diurne potranno registrare rialzi anche significativi. sabato 21. Tempo inizialmente perlopiù soleggiato, ma con nuvolosità in possibile aumento. Temperature minime in lieve calo, massime in lieve aumento. Venti deboli variabili.