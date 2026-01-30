Meteo Alto Adige: gennaio 2026 più freddo degli ultimi 5 anni

Ondata di freddo nella prima metà del mese. Nel confronto decennale è stato un mese più mite della media. Nuove precipitazioni previste da martedì a mercoledì

Rosengarten / Jan2026 (Foto_Martin Geier)

Bolzano – “Il mese di gennaio in archivio è stato il più freddo degli ultimi cinque anni, con temperature inferiori di 0,5-1 gradi rispetto alla media pluriennale del periodo di riferimento 1991-2020, dipese da un’ondata di freddo nella prima metà del mese”, riassume il meteorologo Dieter Peterlin dell’Ufficio provinciale Meteorologia e prevenzione valanghe. “Se invece confrontiamo i dati con quelli dei decenni precedenti, anche questo mese di gennaio è stato più mite rispetto alla media”, ha rimarcato Peterlin.

Temperature massime e minime

La temperatura massima è stata registrata il 22 gennaio con +11,2 gradi alla stazione meteorologica di Bronzolo. La temperatura più bassa l’8 gennaio a Sesto con -18,8 gradi Celsius.

Le precipitazioni

“Dopo settimane di siccità, una settimana fa il tempo è variato: due “depressioni mediterranee” hanno portato precipitazioni su tutto il territorio: fino alla fine di questo mese in molte località il tempo è stato maggiormente piovoso e nevoso rispetto alla media di gennaio”, riferisce il meteorologo Peterlin.

Cosa ci attende

Un anticiclone porterà in Alto Adige un clima invernale stabile e soleggiato. Nella prossima settimana sono previste ulteriori precipitazioni da martedì a mercoledì. La rete di misurazione delle stazioni meteorologiche in Alto Adige comprende 95 stazioni di misurazione automatiche, di cui 58 stazioni meteorologiche si trovano nelle aree urbane e 37 in montagna. I dati delle singole stazioni meteorologiche possono essere consultati in tempo reale: dalle stazioni meteorologiche in valle e dalle stazioni meteorologiche in montagna. Il radar meteorologico rileva le precipitazioni; le immagini vengono aggiornate ogni cinque minuti.

Confronto tramite grafici climatici

I dati relativi a Bolzano, Vipiteno, Merano, Silandro, Bressanone, Vipiteno, Brunico e Dobbiaco sono riportati nei diagrammi del clima, aggiornati quotidianamente sul sito web della Provincia e che confrontano i dati con la media pluriennale. Informazionisulle condizioni meteorologiche e sulle previsioni sono disponibili in tempo reale sul portale online Meteo Alto Adige sul sito web della Provincia autonoma di Bolzano.