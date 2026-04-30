Temperatura massima poco sotto i 30 gradi, clima secco sul territorio

Caldo anomalo nel mese di aprile 2026, con temperature di circa 3 gradi Celsius superiori alla media pluriennale

Caprile, frazione del Comune di Tesimo, Bolzano (Foto: USP/Martin Geier)»

Bolzano – “Quest’anno il mese di aprile in Alto Adige è stato decisamente troppo caldo, con temperature superiori di circa 3 gradi Celsius alla media pluriennale, il secondo più caldo dall’inizio delle rilevazioni, dopo quello del 2007”, riferisce il meteorologo Dieter Peterlin, dell’Ufficio Meteorologia e Prevenzione valanghe. La temperatura massima del mese è stata registrata l’8 aprile a Merano con 29,3 gradi Celsius, quella minima il 2 aprile a Sesto con meno 7,1 gradi.ù

Le precipitazioni. “Come già nei mesi precedenti, anche aprile è stato un mese relativamente secco”, spiega il meteorologo Peterlin: “Nonostante i due giorni di pioggia il 28 e 29 aprile, in tutto l’Alto Adige ha piovuto dal 50 al 75 per cento in meno rispetto alla media di questo periodo”.

Cosa ci aspetta nei prossimi giorni?. Giusto in tempo per il lungo weekend festivo è previsto il ritorno di un anticiclone in rinforzo: venerdì 1° maggio inizierà con un tempo molto soleggiato, il cielo sarà sereno per la maggior parte della giornata e le temperature continueranno a salire.