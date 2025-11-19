La Provincia di Trento informa che, a partire dalla serata di mercoledì e fino a sabato, le condizioni meteo peggiorano

Previste possibii nevicate a quote basse, anche se miste a pioggia in molti casi

NordEst – La Provincia autonoma di Trento informa che le condizioni meteorologiche sul territorio trentino tenderanno a peggiorare, con precipitazioni e un generale calo delle temperature massime. Secondo le previsioni di Meteotrentino, dalla serata di oggi e nella giornata di domani, giovedì, sono attese piogge e nevicate mediamente sopra i 700-900 metri, con possibili episodi anche a quota inferiore. Oltre i 1.300 metri attesi mediamente 5-10 centimetri di neve fresca mentre quantitativi inferiori sono attesi a quote più basse.

Meteotrentino prevede tra la sera di giovedì e la prima parte di venerdì, precipitazioni potranno risultare a tratti moderate, con quota neve in calo fino a 500-700 metri e localmente al di sotto. Oltre i 900 metri sono attesi mediamente altri 5-15 centimetri di neve, quantitativi inferiori a quote più basse. Non è escluso che, soprattutto venerdì, neve o neve mista a pioggia possa interessare la Valsugana e alcuni tratti della valle dell’Adige ma con accumuli al suolo nulli o al più di qualche centimetro. Sabato sono previste ancora temperature sotto la media stagionale, con freddi venti settentrionali, mentre domenica sarà probabilmente asciutto. Nelle giornate di lunedì e martedì non si escludono deboli nevicate anche a quote basse.

Arpav Dolomiti meteo conferma neve e pioggia. Da qualche giorno è presente sulle Alpi un debole e temporaneo promontorio che sta determinando tempo stabile e soleggiato salvo il transito di velature, prima dell’arrivo di una nuova saccatura che dalla sera di mercoledì inizierà ad interesserà tutto l’arco alpino apportando condizioni di variabilità e di modesta instabilità specie giovedì e sabato con qualche nevicata fino a quote basse. L’azione della saccatura, che sarà alimenta da aria fredda polare marittima, sarà abbastanza persistente grazie ad un nucleo depressionario che si formerà sul Golfo ligure che, spostandosi lentamente verso est, accompagnerà nel corso settimana il transito di modesti impulsi perturbati. Le temperature si manterranno inferiori alle medie del periodo, specie le massime, su valori tipicamente invernali.

Previsione e tempo atteso: Tempo variabile con nuvolosità irregolare di tipo medio-alto associata a modesti fenomeni da sparsi a diffusi.

Precipitazioni: Possibili deboli fenomeni sparsi o diffusi soprattutto al mattino (50-60%), nevosi oltre i 600-900 m localmente un po’ più in basso in caso di brevi rovesci; non del tutto escluso qualche fiocco di neve o di neve mista a pioggia a tratti in Valbelluna specie al mattino senza particolari accumuli. Sono previsti apporti mediamente compresi tra i 5 e i 10 mm con punte di 15-20 mm con altrettanti cm di neve fresca oltre i 1000 m.

Temperature: Minime in contenuto aumento soprattutto nelle valli, massime in lieve calo, ancora inferiori alle medie stagionali. Su Prealpi a 1500 m min -3°C max 0°C, a 2000 m min -4°C max -2°C. Su Dolomiti a 2000 m min -6°C max -3°C, a 3000 m min -10°C max -9°C.

Venti: Nelle valli generalmente deboli di direzione variabile, in quota da tesi a moderati dai quadranti meridionali, a 10-35 km/h a 2000 m e a 20-45 km/h a 3000 m.