Maltempo fino a mercoledì sera con forti temporali

Meteotrentino e Arpav Dolomiti informano che fino alla serata di mercoledì, le Alpi saranno interessate da correnti umide e miti di provenienza sudoccidentale

NordEst – In Trentino sono previste precipitazioni a tratti diffuse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, in particolare nelle ore centrali e pomeridiane di domani. Entro la serata di mercoledì – sottolinea Meteotrentino – si attendono cumulate medie comprese tra 20 e 40 millimetri. Sui settori meridionali non si escludono accumuli vicini o superiori ai 50 millimetri. Giovedì è previsto un temporaneo miglioramento, con tempo più stabile e assenza di precipitazioni.

Arpav Dolomiti conferma: ra martedì 9 pomeriggio e mercoledì 10 sera fasi di tempo instabile/perturbato: martedì più probabili rovesci sparsi o locali temporali (non esclusi forti rovesci), mercoledì precipitazioni più estese, localmente abbondanti sulle zone prealpine/pedemontane e pianura/costa centro-orientali, anche con forti rovesci/temporali specie sulla costa.

Le previsioni di Arpav per le Dolomiti

Mercoledì 10. Tempo instabile/perturbato con cielo molto nuvoloso o coperto, salvo qualche possibile schiarita verso sera a partire da Prealpi ovest; a più riprese fenomeni estesi e persistenti per buona parte della giornata, più consistenti sulle Prealpi. Contesto termico un po’ più fresco nelle valli.

Precipitazioni. Entro la mattina rovesci ovunque (70/90%) e isolati temporali su Prealpi, più diffusi e con accumuli consistenti sulle Prealpi, specie occidentali, sparsi e più deboli sulle Dolomiti, anche a possibile carattere temporalesco. Tra le ore centrali e il pomeriggio rovesci diffusi ovunque (80/100%) con isolati temporali. Possibili localmente quantitativi consistenti sulle Prealpi, meno sulle Dolomiti dove qualche fiocco di neve cadrà sulle cime più elevate. Attenuazione dei fenomeni dal tardo pomeriggio a partire da ovest.

Temperature. Minime senza notevoli variazioni; massime in calo, più marcato nelle valli. Prealpi – a 1500 m: min 11 max 12, a 2000 m: min 9 max 10 Dolomiti – a 2000 m: min 8 max 10, a 3000 m: min 1 max 4

Venti. Nelle valli deboli meridionali. In quota moderati da sudovest , a 10-20 km/h a 2000 m e 15-25 km/h a 3000 m. Attendibilità previsione: Buona.

Giovedì 11. Tempo variabile, con cielo irregolarmente nuvoloso, con schiarite più probabili ed ampie al mattino ed annuvolamenti più intensi nel pomeriggio. Durante le ore più fredde possibili nubi basse nelle valli.

Precipitazioni. Durante la notte qualche piovasco o rovescio qua e là (20-30%). Tra le ore centrali e il pomeriggio possibili a tratti, brevi piovaschi sparsi (30-50%).

Temperature. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in contenuto aumento nelle valli. Su Prealpi – a 1500 m: min 11 max 13, a 2000 m: min 8 max 10 Dolomiti – a 2000 m: min 8 max 11, a 3000 m: min 1 max 3. Venti. Venti deboli occidentali in quota, a regime di brezza nelle valli a 10-15 km/h a 2000 m e 10-15 km/h a 3000 m. Attendibilità previsione: Discreta

Venerdì 12. Giornata simile alla precedente, con via vai di nubi alternate a schiarite. Possibile qualche modesto e breve fenomeno di instabilità specie tra le ore centrali e nel pomeriggio. Temperature stazionarie. Venti deboli/moderati occidentali in quota, brezze nelle valli.

Attendibilità previsione: Discreta

Sabato 13. Nuvolosità variabile alternata a schiarite anche ampie. Seppur bassa persiste la possibilità di brevi piovaschi qua e là specie nel pomeriggio. Temperature pressochè stazionarie. Venti in quota moderati da sudovest in rinforzo verso sera, deboli variabili nelle valli.