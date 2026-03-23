Tra mercoledì e giovedì atteso un vero e proprio colpo di coda invernale

La primavera si fa desiderare, anche se quella astronomica è ufficialmente iniziata. In Italia sono attesi venti forti e calo termico in seguito ad una discesa artica tra mercoledì e giovedì, un vero e proprio colpo di coda dell’inverno

NordEst – Tra la sera di mercoledì e giovedì, confermano Arpav Dolomiti meteo così come Meteotrentino, le Dolomiti saranno interessate da correnti settentrionali di aria fredda che porteranno ad un calo delle temperature e alcune precipitazioni. Secondo gli ultimi aggiornamenti, le aree più colpite da questa “bolla fredda” saranno i settori del NordEst e tutto il versante adriatico.

Meteotrentino segnala per mercoledì 25 marzo una giornata variabile con nuvolosità in progressivo aumento con possibili rovesci nella seconda parte della giornata. Possibile ingresso di venti di foehn dal pomeriggio con calo termico. Giovedì 26, possibili residue precipitazioni sparse, associate a un deciso calo termico con temperature che si porteranno sotto le medie del periodo. Mentre venerdì 27 marzo sarà soleggiato e freddo.

Sul NordEst in particolare, il calo termico sarà netto, accentuato da forti venti settentrionali che soffieranno con intensità su tutto il territorio nazionale, portando le temperature ben al di sotto delle medie tipiche di questo periodo. L’aspetto più eclatante di questa configurazione riguarda la quota neve, che subirà un tracollo verticale a causa dell’aria gelida in quota. Sono attese nevicate a quote molto basse, con i fiocchi che potrebbero spingersi fin verso la bassa collina o localmente lambire le pianure del NordEst. Si tratterà di un colpo di coda invernale davvero notevole per la fine di marzo.

Le previsioni di Arpav

Martedì 24. Condizioni stabili con cielo generalmente sereno al mattino e poco nuvoloso al pomeriggio per qualche innocuo cumulo sulle Prealpi e passaggio di sottili velature sulle Dolomiti.

Precipitazioni. Assenti

Temperature. In rialzo; Prealpi – a 1500 m: min 2 max 6, a 2000 m: min -2 max 1 Dolomiti – a 2000 m: min -3 max 2, a 3000 m: min -10 max -6

Venti. Deboli, prevalentemente nordoccidentali in quota, brezze in valle, a 5-10 km/h a 2000 m e 10-25 km/h a 3000 m.

Mercoledì 25. Transito di nuvolosità nella notte, al mattino in genere parzialmente sereno, ma con copertura nuvolosa in rapido aumento da metà giornata da ovest e inizio dei fenomeni entro sera. Ingresso di freddi venti da nord.

Giovedì 26. Cielo molto nuvoloso. Precipitazioni soprattutto nella notte e primo mattino, meno probabili nel resto della giornata. Venti in rinforzo da nord e temperature in diminuzione anche sensibile.